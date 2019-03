Blow annonce un concert à la Gaîté Lyrique

Le groupe français de pop électronique Blow sera en concert mercredi 20 mars, à la Gaîté Lyrique, à Paris (3e). Ils joueront devant leurs fans deux nouveaux titres tirés de leur prochain album.

«The Limits» et «Dancing Waters , sortis le 14 mars sur toutes les plate-formes viennent écrire selon Blow « le premier chapitre du second album ». Le jour de la sortie, le groupe a dévoilé en live session sur leur chaine Youtube «The Limits», un morceau électro incisif aux voix saisissantes, tourné dans un sous-sol en friche.

« Dancing Waters » plus apaisant, mélancolique et planant sera aussi à découvrir durant le concert.

Des titres du premier album, « Vertigo » (2018), seront également joués comme « You Killed Me On The Moon » qui les a révélés au grand public et qui cumule plus de deux millions de vues sur Youtube.

Avec trois EP et un album derrière eux, Quentin au chant et synthé, Thomas à la basse, Jean-Etienne à la guitare et Pierre-Elie à la batterie ont déjà conquis les publics de We Love Green, des Trans musicales ou encore de Panoramas. Pour élaborer ses titres électro inventifs et entêtants, le quatuor prend ses racines dans le rock en s’inspirant de Pink Floyd période Gilmour mais aussi dans la soul et la funk avec les Londoniens de Jungle.

C’est au sein de la Gaîté Lyrique, qui accueille de nombreux artistes électro-pop, que Blow se produira sur scène mercredi soir devant près de 500 personnes.

Blow, mercredi 20 mars, 19 h 30, La Gaîté Lyrique, Paris 3e.