30 ans d'aventures au Parc Astérix

Le Parc Astérix fête ses 30 ans au mois d'avril. L'un des premiers grands parcs d'attractions français résiste encore et toujours à l'envahisseur.

Ainsi, le 30 avril 1989, deux ans avant Disneyland et après plusieurs années de planification et de travaux, l'officialisation de l'ouverture du parc se fait par une publicité télévisée, mettant en scène le plus célèbre des Gaulois, créé par Goscinny et Uderzo.

Le projet était né au début des années 1980, mais il faudra plusieurs années avant que celui-ci ne se mette vraiment en route. Les travaux durent deux ans et sont personnellement supervisés par Uderzo, dernier gardien du temple après le décès de Goscinny en 1977.

Aujourd'hui, le parc à thèmes conserve une excellente dynamique et veut aller encore plus loin. En 2018, plus de 2,1 millions de personnes s'y sont rendus. Un record (7 % de hausse sur un an) qui place l'univers gaulois à la deuxième place des parcs d'attractions les plus visités en France et à la douzième en Europe. Un classement toujours largement dominé par Disneyland.

Alors pour tenter de grimper dans le classement, la direction ne compte pas lésiner sur les moyens. Une nouvelle attraction en 4D, baptisée Attention Menhir, sera ainsi inaugurée le 6 avril, et des spectacles inédits sont prévus. Autre nouveauté : alors qu'elles sont habituellement fermées entre novembre et avril, les portes seront pour la première fois ouvertes pendant les fêtes de Noël.

Enfin, le parc mise de plus en plus sur les séjours prolongés. Après l'ouverture de La cité suspendue en 2018, un troisième hôtel officiel est en contruction, pour offrir plus de capacité d'accueil.

Baptisé «Les Quais de Lutèce», ce projet ambitieux de 150 chambres premium, ouvrira début 2020. Les petits visiteurs et leurs parents pourront y profiter de la douce vie de la capitale à l'époque gauloise, Seine comprise.