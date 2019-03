Ile-de-France : le Parc Astérix va fêter ses 30 ans

Le Parc Astérix fête ses 30 ans. L'un des premiers grands parcs d'attractions français, sur le thème des bandes dessinées de Goscinny et Uderzo, résiste encore et toujours au temps qui passe.

Ainsi, le 30 avril 1989, deux ans avant Disneyland et après plusieurs années de planification et de travaux, l'officialisation de l'ouverture du parc d'attractions se fait par une publicité télévisée, mettant en scène le plus célèbre des Gaulois.

Le projet était né au début des années 1980, mais il faudra plusieurs années avant que celui-ci ne se mette vraiment en route. Les travaux durent deux ans et sont supervisés par les deux «papas» de l'univers, Goscinny et Uderzo.

Aujourd'hui, le parc à thèmes conserve bonne dynamique. En 2018, plus de 2 millions de personnes s'y sont rendus. Un record qui place l'univers gaulois à la douzième place des parcs d'attractions les plus visités d'Europe, à égalité avec le Futuroscope. Un classement largement dominé par Disneyland et ses 9,66 millions de visiteurs.

Alors pour tenter de grimper dans le top 10 l'année de ses 30 ans, la direction ne compte pas lésiner sur les moyens. Une nouvelle attraction en 4D sera inaugurée, et des spectacles inédits sont prévus. Autre nouveauté : habituellement fermées entre novembre et avril, les portes seront pour la première fois ouvertes pendant les fêtes de Noël. À condition que le ciel ne leur tombe pas sur la tête.