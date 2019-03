En 10 saveurs emploie des personnes handicapées

Le restaurant En 10 saveurs, ouvert depuis peu et situé à Levallois Perret (92), a recruté six personnes atteintes d’un handicap mental et cognitif. Elles cuisinent, servent et accueillent du lundi au vendredi, à l’heure du petit-déjeuner, déjeuner et goûter.

Encadrées par le directeur du restaurant et le responsable de cuisine, ces personnes apprennent à servir les clients, à les accueillir mais aussi à faire la cuisine. « L’objectif est qu’ils soient vraiment polyvalents pour être embauchés plus facilement par la suite » explique Nathalie Gerrier, la co-fondatrice du projet.

Maxime, 20 ans, autiste à la communication très saccadée, travaille en cuisine depuis quinze jours mais souhaite désormais essayer le service. Même chose pour Pauline, 20 ans également, car elle a des expériences en commerce et trouve que les clients sont souriants. « Avec ce travail, elle se sent fier, c’est une sorte de revanche pour elle » affirme Nathalie.

Pauline recevra son premier salaire chez En 10 Saveurs après le 12 avril. © En 10 Saveurs

Recrutées via CAP Emploi, la mission locale de Levallois-Perret, le CFA et les classes ULIS, ces six personnes handicapées travaillent du lundi au vendredi, surtout sur l’heure du déjeuner, lorsque la clientèle est plus importante. C’est à l’issue de leur période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) qu’elles touchent un salaire : ce sera le 29 mars pour Maxime et le 12 avril pour Pauline.

Elles cuisinent et servent de nouvelles recettes faites sur place avec des produits de saison, locaux et régionaux comme des tartes salées et sucrées, des soupes ou bien des salades. « En restauration, il y a une place à prendre pour les personnes handicapées car elles peuvent rencontrer des gens, on ne les laisse pas à part. » confie Nathalie.

Les 6 jeunes employés accueillent, servent et cuisinent chez En 10 Saveurs, du lundi au vendredi, de 8h à 19h. © En 10 Saveurs

Pour s’inspirer et faire naître leur concept, Nathalie et son mari Christophe ont rencontré ces cinq dernières années des restaurateurs à travers le monde qui travaillent avec des personnes handicapées, comme « La Locanda dei Girasoli » à Rome qui emploie des jeunes atteints du syndrome de Down, Williams et d’autres handicaps spécifiques.

Ce projet inclusif de restauration, le couple l’a construit parce qu’il s’intéresse au handicap depuis plus de 20 ans : leur fils Marin, né en 2000, est porteur d’une trisomie 21 et quelques années avant sa naissance, leur entreprise Handirect, qui propose des services administratifs en BtoB, employait déjà des personnes en situation de handicap.

Nathalie Gerrier. © En 10 Saveurs

« L’objectif de cette entreprise, au départ, était de développer le télétravail pour ceux qui avaient besoin de travailler à domicile et les personnes en situation de handicap étaient très touchées par le chômage. C’est pour cette raison qu’on travaillait déjà avec eux. » explique la co-fondatrice.

Nathalie et Christophe mènent aussi des actions à travers leur association « Grandir à l’École et en Société » dédiée à l’intégration scolaire des enfants en situation de handicap. Ils ont signé récemment une charte de soutien avec l’association « Autour des Williams », parrainée par la journaliste de M6 Ophélie Meunier, qui accompagne les familles d’enfants atteints du syndrome Williams et Beuren.

Sophie Cluzel, la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et ex-présidente de l’association du couple, était présente le 21 mars chez En 10 saveurs, dans le cadre de la journée mondiale de la trisomie 21, pour rencontrer les jeunes salariés à l’accueil ou en cuisine.

En 10 Saveurs, 39, rue Raspail, Levallois-Perret (92). Ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 19h.