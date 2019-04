L’exposition «NBA Crossover» de retour à Paris fin avril

Pour la troisième année consécutive, l’exposition «NBA Crossover» s’installe à Paris pour célébrer la convergence entre la NBA et la culture populaire.

L’exposition «NBA Crossover» est gratuite et se déroulera du 26 au 28 avril avril à l’espace Léon Coeur Marais, au 7 rue Portefoin, dans le 3e arrondissement de Paris (Plan). Après Richard Hamilton l'an dernier, c’est au tour de l’ailier des Hawks d’Atlanta John Collins de représenter les couleurs de la ligue. Le joueur sera présent pour participer aux différentes activités et compétitions, et sera disponible pour échanger avec les fans et signer des autographes.

«Je suis très heureux de venir à Paris pour le NBA Crossover », explique John Collins dans un communiqué. « J’ai déjà eu l’occasion de participer à l’évènement de Londres, l’année dernière, et cela m’a rappelé le rôle prépondérant que joue le basket-ball dans la culture populaire, pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe, et dans le reste du monde. Paris est une ville magnifique, pleine de fans passionnés, et je suis réellement impatient de pouvoir m’immerger dans la culture basket-ball française», poirsuit-il

L’exposition «NBA Crossover» est un point de rencontre incontournable pour les fans de la ligue américaine de basketball, avec notamment l’espace barbier Footlocker, la possibilité de faire customiser des chaussures et ses vêtements, de participer à des tables rondes avec des intervenants et des influenceurs locaux, ou encore se prendre en photo avec le Larry O’Brien Trophy.

A noter que le «NBA Crossover» est réalisé en partenariat avec beIN SPORTS, Foot Locker, et Heroic Sport.