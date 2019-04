On a testé «Close», la nouvelle expérience de théâtre immersif à Paris

Jusqu'au 4 mai, Close, nouveau spectacle immersif imaginé par Big Drama, prend ses quartiers dans le 11e arrondissement, dans un lieu tenu secret. Une expérience en demi-teinte.

Dans la droite ligne du théâtre immersif, genre qui se multiplie depuis plusieurs mois dans la Capitale, «Close» propose aux spectateurs de plonger dans l'atmosphère d'un cabaret dans le Paris de 1917 en se mêlant aux comédiens et en déambulant à leurs côtés. Une expérience en demi-teinte. Tout commence par la réception d’un carton d’invitation dans votre boîte mail, le matin même de la représentation.

Ce dernier convie les spectateurs au mariage de Blanche et Vadim, dévoilant par la même occasion l’adresse secrète du Phénix. Un haut lieu fictif de fête et de liberté qui «en raison du couvre-feu, ne doit être révélée à personne». Le ton est donné. Le mystère qui entoure la représentation est prometteur. A l'heure dite (19h 30 ou 21 h 30), les invités pénètrent, par petit groupe de cinq, dans les lieux munis d’un loup autour des yeux. Dans un boudoir habillé d’affiche d’époque, un film est noir est blanc est projeté. On patiente autour d’un verre, dans la pénombre, avant de pousser les portes du Phénix.

Un cadre soigné, des comédiens dans leurs rôles

Le cadre vaut le détour. Sous une verrière, flottent de jolis lampions qui invitent au voyage. Dans un salon cosy chic et sexy, peuplé de guéridons et canapés en velours, les tours de chants s’enchaînent, mutins et efficaces, dans une ambiance de cabaret gentiment libertine. Le tout est séduisant. Olympia, longiligne artiste et star des lieux fait son effet, tout comme son compère travesti drôle et touchant, tout droit sorti de l’univers graphique de Pierre et Gilles. Un peu plus loin, la chambre de Blanche et son bureau attenant, truffé de robes et de bibelots d’époque, donnent à voir un cadre plus intime.

On feuillette ici une lettre manuscrite, là, de vieilles coupures de journaux, pendant que la vie de cette ancienne maison close et de ses filles se joue doucement sous nos yeux. Les filles s’habillent, papotent, vont et viennent, racontent les lieux, l'histoire de Blanche, «fille de prostituées, élevée par des prostituées».

CLOSE (2019) - Official Trailer I Short from Big Drama on Vimeo.

Un récit en pointillé

Déambulant d’une pièce à l’autre, le public observe, écoute, suit tel ou tel comédien et attend le futur époux. Entre deux coups de sirènes, rappelant que la scène se déroule en temps de guerre, le récit s’active. Le soldat Vadim ne viendra pas. Pourquoi ? Que s’est-il passé ? Si la tension dramatique affleure, portée par la troupe de onze artistes, elle ne convainc pourtant pas totalement.

Drame, trahison, secret… il n’est pas si simple de suivre les subtilités du récit, qui se déroule à divers endroits, au risque de passer à côté de certaines intrigues que l’on découvre en cours de route, par hasard, brisant ainsi le rythme des révélations. A souligner toutefois qu'on entre dans cette histoire comme dans une séance d'hypnose, porté par la voix et le décompte d'un conteur qui offrirait un voyage dans le temps. Un procédé entraînant et bien pensé qui plante le décor avec subtilité.

Une interaction limitée

Si les comédiens interpellent ici et là le public, demandant de l’aide pour habiller la mariée, posant une main sur une épaule, invitant ceux qui le souhaitent à pousser la chansonnette… Close ne remplit cependant pas toutes ses promesses. Alors que la production annonce sur son site que les spectateurs, détenteurs d’un billet VIP (à partir de 58 €), pourraient «influencer le cours de l’histoire», force est de constater que l’interaction est limitée. «Close» s’apparente dès lors plus à un divertissement original, qui offre un nouveau cadre au théâtre, qu’à une pièce où les spectateurs seront pleinement acteurs du récit.