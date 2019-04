Les 5 événements à ne pas manquer à la Foire de Paris 2019

La Foire de Paris revient à Porte de Versailles du 27 avril au 8 mai. Plus de 1700 exposants sur 200 000 m2 présenteront leurs innovations autour de la décoration, l’habitat, l’artisanat, le prêt-à-porter mais aussi des dégustations gastronomiques. Tour d’horizon des rendez-vous à ne pas manquer.

Des ateliers cuisine animés par des chefs

Près de cinquante ateliers culinaires gratuits seront animés tous les jours par des chefs. Alexia Duchêne, passée par Top Chef et ambassadrice de cette nouvelle édition, animera par exemple deux ateliers Ravioles le 4 mai. Julien Dumas, chef étoilé du restaurant Lucas Carton, proposera aussi un atelier sur le lieu jaune de ligne, fenouil citron et menthe le 8 mai.

Tous les jours, du 27 avril au 8 mai dès 11h. Espace Secrets de cuisine au pavillon 7.1.

Le festival des tropiques

Une soixantaine de spectacles gratuits, de concerts et de parades mettront à l’honneur la mode, la gastronomie, mais aussi les musiques actuelles et traditionnelles de la Martinique, la Guadeloupe, l’Afrique, la Guyane et Haïti. Pour clore le festival, un carnaval aura lieu le 8 mai avec au programme des danses, costumes et chants variés.

Parades dès 13h30 les 27, 28 avril et 1 er, 4, 5, 8 mai.

Des rencontres avec des architectes

L’habitat est mis sur le devant de la scène cette année par l’agent immobilier Stéphane Plaza, ambassadeur de cette nouvelle édition. Les visiteurs qui souhaitent réinventer leur lieu de vie et faire des économies pourront consulter gratuitement, pendant 30 minutes, des architectes de la start-up Rencontre un archi. Ces derniers fourniront des conseils sur la construction d’une maison, l’agencement des pièces, ou encore l’optimisation d’espaces.

Tous les jours du 27 avril au 8 mai, nocturne incluse. Inscriptions sur le site de la Foire de Paris ou directement sur place.

Un marché aux fleurs

Un marché aux fleurs proposera à la vente, dans l’allée centrale du Pavillon 1, des plantes et fleurs comme des arbustes, rosiers, oliviers, palmiers ou encore des lauriers roses. Avant de repartir avec ces végétaux pour décorer son intérieur et extérieur, les intéressés pourront demander des conseils à des paysagistes et jardiniers présents sur place.

Allée centrale, Pavillon 1.

un pop-up de produits innovants

La start-up Fundy, experte du sourcing, du test et de la commercialisation de produits innovants pour les enfants, présentera son pop-up au sein du Village des Tendances dans le pavillon 3. Au programme : des jeux et produits innovants à découvrir comme un nailbar ou encore un atelier de décoration de pâtisseries.

Fundy, Pavillon 3.

Foire de Paris, du 27 avril au 8 mai, Parc des expositions – Porte de Versailles, Paris 15 e. De 10 h à 19 h. Gratuit pour les moins de 7 ans. Entre 7-14 ans : 7 €. En prévente : 11 €, sur place : 15 €. Pass famille : 35 €.