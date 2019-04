5 concerts à ne pas manquer au Beau Festival

La troisième édition du Beau Festival aura lieu les 17 et 18 mai prochains, au Trabendo, à Paris (19e). Pop psychédélique, rock, jazz ou funk, passage en revue des cinq concerts à ne pas rater.

Jacco Gardner

Le néerlandais Jacco Gardner fabrique une musique psychédélique et baroque fortement influencée par Syd Barrett, le leader de Pink Floyd. Il se révèle comme un artiste pouvant jouer tous les instruments, hormis la batterie, dans Cabinet of Curiosities (2013) puis avec Hypnophobia (2015).

© Maria Pandello

Dans Somnium (2018), il s’émancipe de la pop psyché de ses débuts et nous plonge dans une exploration mélodique mystique comme avec les titres Langragian Point ou Past navigator. A l’instar de Pink Floyd dans les années 1960, il jouera son live en quadriphonie le 17 mai.

Jacco Gardner, vendredi 17 mai.

Chris cohen

Multi-instrumentiste et producteur, le natif de Los Angeles Chris Cohen écrit lui aussi de la musique pop psychédélique rappelant Syd Barrett. Après avoir collaboré avec plusieurs groupes comme The Curtains, Cryptacize ou encore Deerhoof, il se lance dans une carrière solo et sort deux opus remarqués avec Overgrown Path (2012) et As If Apart (2016).

© Ebru Yilduz

Son dernier album Chris Cohen (2019) est le fruit de son introspection suite à des problèmes familiaux. Chris Cohen panse alors ses plaies et se livre à travers No Time To Say Goodbye ou encore Green Eyes.

Chris Cohen, vendredi 17 mai.

Eerie wanda

La chanteuse, compositrice et guitariste Marina Tadic, plus connue sous le nom de Eerie Wanda, crée avec Jasper Verhulst (basse) et Jeroen de Heuvel (clavier), de douces chansons pop mélancoliques et psychédéliques comme dans leur premier album Hum (2016).

© Raphael Iriekopie

Le trio signe un second opus plus mélancolique et intime avec Pet Town (2019) dont Sleepy Eyes ou encore Couldn’t Tell invitent à la solitude et au rêve.

Eerie Wanda, vendredi 17 mai.

Thurston moore

Tête d’affiche du festival, le guitariste et chanteur Thurston Moore est le co-fondateur du groupe de rock alternatif américain Sonic Youth. Il a exploré au fil de sa carrière l’univers rock indépendant et expérimental. Engagé depuis plus de vingt ans dans une carrière solo, ses albums Trees Outside The Academy (2007) et The Best Day (2014) sont les plus connus.

Le guitariste multiplie les clins d’œil à son ancien groupe dans son dernier album Rock’n’Roll Consciouscness (2017) avec des solos de guitare marquants comme dans Turn On, Smoke On Dreams ou encore Exalted.

Thurston Moore en solo, samedi 18 mai.

Haha sounds collective

Ce projet réunit depuis l’an dernier vingt-cinq musiciens comme le chanteur de rock Syd Kemp, des membres du groupe électro Broadcast ou encore la chanteuse pop Laeticia Sadier. Enracinée dans le jazz, les bandes originales de films et la musique d’avant-garde, la chorale Haha Sounds Collective expérimente les sons comme ceux de l’album Earth Rot de David Axelrod.

© DR

Ils joueront leur premier concert parisien le 18 mai et interprèteront pour l’occasion un éventail de morceaux jazz et funk des années 1960 et 1970.

Haha Sounds Collective, samedi 18 mai.

Le Beau Festival, du 17 au 18 mai, Le Trabendo, Paris 19 e. Pass 2 jours : 36 €.