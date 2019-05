Un festival familial à découvrir au jardin d'Acclimatation

La première édition du Family Festival destinée aux enfants et à leurs parents aura lieu à la Fondation Louis Vitton (16e) et sur le «Grand Miroir Vert» du Jardin d'Acclimatation, du 10 au 12 mai. Au programme : Art, nature, musique, jeux et architecture.

Le Jardin d'Acclimatation et la Fondation Louis Vitton se sont associés pour créer cet événement familial qui accueille les parents et les enfants âgés de 0 à 14 ans.

Côté musique, l'agence artistique «Super !» , défricheuse des nouvelles tendances musicales, a aidé à construire une programmation originale pour ces trois jours.

Vendredi, Radio Minus proposera, dès 19h dans l'Auditorium de la Fondation, une boom ludique et interactive avec des musiques du monde. La chorale de musiciens de «The Fantasy Orchestra», aux influences pop et rock, donnera également un concert dès 21h au pied de l'édifice en verre de la marque de luxe, sur la pelouse du «grand miroir vert».

© Cau Antoine/Sipa

Samedi, les enfants pourront transformer des légumes en instruments avec l'atelier «Musique de légumes» de Playtronica. Mais aussi profiter avec leurs parents d'un studio de répétitions heavy metal pour découvrir l'univers du rock et du metal. Et pour clôturer la journée, The Wackids se produira sur la grande scène du miroir vert à 21h.

D'autres activités seront proposées ce week end comme des séances de yoga et de street dance par le Tigre Yoga Club, des ateliers ludiques comme l'oeuvre Draco de Carl André que les enfants et parents devront reproduire à l'aide d'un millier de kaplas, ou encore des expositions d'oeuvres modernes et contemporaines.

Pour clore le festival, la journée du dimanche sera consacrée à la préparation et au défilé d'une super parade.

Le Family Festival, du 10 au 12 mai, Jardin d'Acclimatation, Avenue du Mahatma Gandhi, Paris 16 e. Tarif enfant pour une journée : 10 €. Tarif adulte pour une journée : 20 €.