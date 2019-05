L'incroyable show lumineux de la Tour Eiffel pour ses 130 ans

Alors que la Dame de fer a célébré son 130e anniversaire le 31 mars dernier, elle est au centre d’un show lumineux inédit depuis mercredi soir et jusqu'à vendredi.

Inauguré à 22 heures par la Maire de Paris, Anne Hidalgo, ce spectacle, réalisé en partenariat avec EDF, est visible depuis les jardins du Trocadéro et le pont de Iéna.

Si elle scintille tous les soirs pendant cinq minutes pour marquer le début d’une nouvelle heure, la Tour Eiffel fait l’objet, pendant trois jours, de nouvelles projections lumineuses, point d’orgue des festivités lancées pour son 130e anniversaire. De 22 h à minuit à l’heure ronde, de nouveaux effets visuels habillent le monument payant le plus visité au monde avec près 7 millions visteurs par an. Afin de préserver les riverains, seules les représentations de 22 et 23 heures seront sonorisées.

Cette mise en lumière inédite revient, en douze minutes, sur les dates marquantes de son histoire, de sa construction, dès 1887 pour l’exposition universelle, à aujourd’hui. Conçu par le metteur en scène Bruno Seillier, à qui l’on doit également le spectacle la «Nuit aux Invalides», ce show a bénéficié de moyens techniques rarement mis en place par la Tour Eiffel. Des infrastructures qui ont demandé plus d’une semaine de montage et s’accompagneront, par ailleurs, d’une bande son spécialement choisie pour l’occasion.

Watch out, if you're subject to vertigo !



Here is the behind the scenes video of the light show getting ready for May 15th, 16th & 17th, at a height of nearly 300 meters!



