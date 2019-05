Le premier festival de la coupe mulet organisé ce samedi en Belgique

«Une coupe de cheveux assumée, parfois moquée, mais malgré tout stylée», la preuve. Le mulet fait son retour en grande pompe et s'offre son premier festival en Europe, ce samedi, dans la commune de Boussu (Belgique).

À cette occasion, un programme très détaillé est prévu dès 12h, avec entre autres un atelier coiffure, des concerts, des projections, mais également des «petites promenades à dos de mulet», et bien sûr : une élection des plus beaux mulets dans différentes catégories (mulet naissant, féminin, masculin, enfants, personnes âgées, moderne et traditionnel).

L'événement est organisé à la Brasserie du Borinage. Les «non-mulets sont les bienvenus», mais ils sont prévenus : «gare à votre tignasse !», indiquent les organisateurs sur Facebook.