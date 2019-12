5 soirées où passer le réveillon du nouvel An 2020 à Paris

C’est l’ultime soirée de l’année. Le réveillon 2019 promet une ambiance lâcher prise après un rude mois de décembre. Entre amis et/ou en famille, Paris fait la fête un peu partout pour dire adieu à 2019 et accueillir 2020. Petite sélection de soirées à ne pas rater.

Le Point Éphémère

Les années folles débarquent sur le bord du canal Saint Martin. Le Point Éphémère se transforme en speakeasy. Ambiance années 1920 assurée avec un cadre rétro et élégant. Des gangsters à fière allure, des « flics incorruptibles » mais aussi des « jeunes femmes avant-gardistes » sont annoncés. Côté musique, un jazz band New Orleans est au programme. On y entendra également des tubes pour tenir jusqu’à 5h du matin.

A partir de 18€ l’entrée

La nouvelle année folle, Le Point Éphémère, 200, quai de Valmy, Paris 10e

La Felicita

Grosse ambiance en perspective à la Felicita. Plus de 850 personnes (nombre de places disponibles) sont attendues dans le vaisseau amiral de Big Mamma à la Station F. Jongleurs, acrobates et autres créatures loufoques seront de la partie. L’entrée est à 150€ et elle comprend tout : « full aperitivo et antipasti à gogo, 1 plat au choix parmi une sélection un peu carrément dingo, des sexy dolci sans modération, 2 coupes de prosecco, 1 bouteille de vin pour 2 (chez nous on partage), 1 shot pour se donner un bon coup de boost avant le countdown et 3 cocktails de ouf au choix ».

Menu et soirée à 150€

Il grande capodanno, la Felicita, 5, parvis Alan Turing Paris 13e

[©DR]

Noto

Toujours dans un registre italien, mais dans une version un cran plus chic, Noto – la nouvelle table de la salle Pleyel qui s’est fait remarquer par sa jolie déco et sa bonne assiette – invite tout le monde à venir fêter 2020. Le menu a quelques arguments : burrata au caviar, risotto à la truffe, chateaubriand façon rossini… Et le tout en musique avant, pendant et après.

Menu et soirée à 325€

Réveillon du Nouvel An 2020, 252 bis, rue du Faubourg Saint Honoré, Paris 8e

[©saint-ambroise]

Mama Shelter

Classique mais efficace, Mama shelter mise sur une soirée ambiance années 1980 (mais pas que). C’est aussi - aux Mama Paris East et West - un menu alléchant : huitres et beurre yuzu, foie gras de canard, gravlax, soupe topinambour truffe et parmesan puis en entre-deux un confit de canard avant d’attaquer les plats Saint-Jacques aux agrumes et volaille de Bresse au beurre truffé… (version veggy possible). On prendra soin de gouter le brie de Meaux, les choux pralinés, les cheesecake, ou la tarte au citron avant d’aller danser. Ah oui, on oubliait : la coupe de champagne est offerte à minuit.

Menu et soirée 129€

Mama’s New year, Mama Shelter East, 109, rue de Bagnolet, Paris, 20e

[©DR]

Le Hasard Ludique

Le Hasard Ludique propose de son côté une soirée « vers la lumière » avec la sectes des éveillés. Les adeptes du second degré sont invités à se déguisés d’après un dress code new age. Au programme : tarot, astrologie, baptême de paillettes, roue de la fortune, chasse au trésor et Deviant Disco. A noter : la totalité des bénéfices des entrées est reversée à l’association Paris d’Exil.

dîner + soirée (avant 20h) sur prévente uniquement : 50€ // soirée seule - accès dès 23h00 : à partir de 20€

Le Hasard Ludique, 128, avenue de Saint-Ouen, Paris 18e