5 cocktails sans alcool pour le «Dry January»

Les cocktails sans alcool ne datent pas d’hier. Mais cette année avec le buzz du «Dry January», ils font davantage parler d’eux.

On note d’ailleurs que les professionnels de la mixologie ont franchi un cap : finis les virgin mojito, désormais les cocktails sans alcool sont des créations à part entière avec de vraies subtilités gustatives.

Black forest

C’est une création de Matthias Giroud de l’agence WM Signature. Baptisé Black forest, ce cocktail contient 250 ml de lait, 1 cuillère à soupe de sauce chocolat noir Monin, 20ml de sirop de cerise et 40ml de purée de framboises. On mélange tous les ingrédients dans un blender manuel et pour la touche finale : fruits rouges, chocolat noir ou fleur bleue séchées.

Vieille branche

Golden Promise, bar caché de la Maison du saké (11, rue Tiquetonne, Paris 2e), a concocté un verre qui semble préparé à base de whisky. « Vieille branche » contient du « spirit free boisé stimulant » (un distillat sans alcool réalisé par Nicolas Julhès de la distillerie de paris) de la pomme, du litchi fermenté, du verjus à la cardamome verte, ainsi que du gingembre et du kombucha de thé noir (Le cocktail est à 7€ pendant la Paris Cocktail Week du 24 au 1er février, de 18h à 22h).





[© Philippe Lévy]

Another green world

Au« spirit free agrume électrisant » de Nicolas Julhès, on ajoute un peu de vinaigre balsamique blanc, une solution citrique, du sirop de sucre, et du concombre pour obtenir une recette tout en fraîcheur servie au sympathique bar à cocktail Sister Midnight (4, rue Viollet-le-Duc, Paris 9e). Seulement 6€ pendant la Paris Cocktail Week.

Ceder’s Crisp

Ça a le goût du gin mais sans alcool. Ceder’s Crisp s’inscrit parfaitement dans la tendance du Dry january. Cette boisson distillée est élaborée à partir de baies de genièvre et de plantes exotiques d’Afrique du sud. Pour un cocktail rafraîchissant : 1/3 de Ceder ‘s Crisp et 2/3 de tonic, agrémenté d’une tranche de concombre coupée sur la longueur et de quelques feuilles de menthe.

Grove tonic

D’ici à fin janvier, des cocktails Fever-Tree x Seedlip sont à découvrir au Serpent à Plume (24, place des Vosges, Paris 3e). Parmi eux on retient le Grove Tonic (12€) aux notes végétales de thym et de romarin associées à l’agrume de Seedlip Grove 42, un spiritueux sans alcool à base de plantes.