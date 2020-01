Dave Chappelle à Paris pour deux dates fin février

Dave Chappelle, la star américaine du stand-up s’apprête à se produire à Paris. Il montera sur la scène du Trianon, les 27 et 28 février prochain. La billetterie a ouvert ce vendredi 24 janvier.

Sa réputation a depuis bien longtemps dépassé les frontières des États-Unis. Dans le cadre de sa tournée européenne, après Londres et Berlin, l'as du stand-up viendra partager son humour caustique avec le public français.

ANNONCE / Dave Chappelle annonce deux dates les 27 et 28 février 2020 au Trianon de Paris ! C'est un événement à ne pas manquer ! Billets en vente ce vendredi 24 janvier à partir de 10h par ici https://t.co/V6CUrhddfk pic.twitter.com/1VHhSinIZf — Live Nation France (@LivenationFR) January 21, 2020

En anglais dans le texte, l'humoriste, acteur et producteur, à l’origine de l’émission «The Chappelle show» lancée en 2003, l’un des programmes les plus regardés sur Comedy central, animé par Dave Chappelle en personne, y assènera ses vannes et punchlines qui ont fait sa réputation et lui ont valu deux Emmy Awards.

