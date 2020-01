Spectacle : La leçon de parentalité décalée d'Olivier de Benoist

A la nouvelle Eve, Olivier de Benoist présente, «Le petit dernier», son quatrième one man show. Une leçon de parentalité pleine de surprises.

L'humoriste a une tradition. Il écrit un spectacle pour chacun de ses enfants. Devenu père pour la quatrième fois, il revient donc avec un nouveau one man show qui s'attaque cette fois à la paternité. Après s’être lancé dans un résumé des épisodes précédents - ses aïeux, sa belle-mère et la quarantaine - il concocte cette fois une leçon pour survivre en milieu hostile : la famille. Fidèle à son étiquette de macho, ODB attaque fort « J’ai quatre enfants. Deux garçons et deux échecs » et de poursuivre sur l’efficacité homme-femme, statistique à l’appui : « une femme consacre 119 minutes à ses enfants, un homme 49. Conclusion, les hommes sont plus efficaces. Fort de ce constat, il propose, dès lors, une master class pour apprendre à s’occuper des enfants.

Une conférence humoristique

Cours numéro 1 : la grossesse. Cours numéro 2 : les 5/6 ans et la compétition entre parents... il s'inspire de son expérience de père de famille nombreuse pour distiller ses bons conseils et tacler à tout va. Comment manipuler l'arme fatale qu'est le mouche bébé ? Comment clouer le bec des parents adeptes du "mon enfant, c'est le meilleur" grâce à une répartie efficace ? Olivier de Benoist dépeint avec mordant des situations savoureuses : l’éducation positive, les comportements de l’adolescent, dévoilant au passage une série de mots d’excuses hilarants écrits par le sien, ou encore le rang dans la fratrie : l’aîné « la crêpe ratée », le 3e« ouvert, intelligent, beau », les 4, 5 et 6e« des avortements qui ont mal tournés ». Autant de situations qui le conduisent à imaginer un plan social au sein de sa propre famille.

Entrecoupé par l'intervention régulière et décalée de son « assistant roumain », le quadra n'oublie pas non plus ses classiques, titillant toujours autant la gent féminine et tirant à vue sur sa belle-mère préférée. Une méthode qui a déjà fait ses preuves.

«Le petit dernier», La nouvelle Eve, Paris.