Vacances de février : 5 spectacles à partager en famille

Les vacances sont propices aux sorties. Alors qu'elles débuteront le 8 février prochain pour la Zone C, tour d'horizon des spectacles à partager en famille.

Temps fort des vacances, le très attendu spectacle de Marc Lavoine «Les souliers rouges» côtoiera la nouvelle adaptation du « Tour du monde en 80 jours » en comédie musicale, sans oublier des initiations au répertoire classique, qu'il s'agisse de ballet ou de musique.

« Les souliers rouges », le spectacle musical de Marc Lavoine

C’est l’un des événements de ce début d'année. «Les souliers rouges», spectacle musical de Marc Lavoine et Fabrice Aboulker, s’apprête à faire ses premiers pas de deux sur scène. Adaptée de l’album éponyme, sorti en 2016 et interprété à l’époque par Cœur de Pirate, Arthur H et Marc Lavoine lui-même, cette version scénique réunit une équipe artistique de haut niveau. L’ex-danseuse étoile Marie-Agnès Gillot signe les chorégraphies, Jérémie Lippmann («La Vénus à la fourrure», «Eloquence à l’Assemblée»…) la mise en scène. Benjamin Siksou, Loryn Nounay et Guilhem Valayé interprèteront, quant à eux, cette aventure adaptée du conte éponyme d’Andersen : l'histoire d'Isabelle, montée à Paris pour devenir étoile. Mais alors qu’elle doit interpréter le ballet maudit «Les souliers rouges», devra-telle choisir entre la gloire ou l’amour ?

A partir du 31 janvier, Les souliers rouges, Les Folies bergère, Paris.

« Le tour du monde en 80 jours » en version musicale

Après «Les aventures de Tom Sawyer» et «La petite fille aux allumettes», respectivement nommés aux Molières en 2019 et 2016, Double D production dévoile, à partir du 8 février au théâtre Mogador, une version musicale du «Tour du monde en 80 jours». Un spectacle familial adapté du roman culte de Jules Verne, qui entraînera le public dans un univers coloré dans les pas de Phileas Fogg et de son fidèle Passepartout, campé par Guillaume Sentou. L’humoriste du duo Garnier et Sentou, Molière de la révélation masculine en 2017 pour son interprétation d’Edmond Rostand, dans la pièce d’Alexis Michalik «Edmond», ajoute une nouvelle corde à son arc.

A partir du 8 février, Le tour du monde en 80 jours, Mogador, Paris.

« Mon premier lac des cygnes » : le ballet mythique adapté pour le jeune public

© Julien Benhamou

Une belle adaptation du «Lac des cygnes», spécialement pensée pour les plus jeunes. Dévoilé avec succès à Noël, «Mon premier lac des cygnes» joue les prolongations jusqu’au 21 février. Karl Paquette, ancien danseur étoile de l’Opéra de Paris, réussit le pari d’ouvrir le répertoire classique aux enfants sans le dénaturer. Fidèle à l’esprit de ce chef d’œuvre, écourté en deux actes et conté en préambule de chaque acte pour faciliter la compréhension, «Mon premier Lac des cygnes» offre une vraie belle initiation au ballet et à l’histoire du prince Siegfried et d’Odette, sur la musique de Tchaïkovski.

Jusqu’au 21 février, Mon premier lac des cygnes, Mogador, Paris.

Une comédie policière pleine d’humour

Les enfants aiment endosser la casquette du détective. Ils vont être servis avec «Les enquêtes de l’inspecteur T.», programmé au théâtre Lepic, à partir du 1er février. Dans cette adaptation de la pièce «Inspecteur Toutou» imaginée par Pierre Gripari, bien connu pour ses célèbres «Contes de la rue Broca», les histoires intemporelles et leurs personnages emblématiques, le loup, la reine de Blanche neige, le prince charmant… s’entremêlent sous la houlette d’un inspecteur pas très malin. Un spectacle qui manie l’humour et l’art du quiproquos sur une mise en scène d’Eric Fauveau.

A partir du 1er février, Les enquêtes de l’inspecteur T. , Théâtre Lepic, Paris.

Mes petits classiques : la musique à hauteur d'enfant

Initier les enfants à la musique classique tel est le parti pris de «Mes petits classiques» par le biais de son chef d’orchestre Marcellin clef de sol. Mêlant airs incontournables des grands compositeurs, découverte des instruments de l’orchestre et interaction avec les petits, la musique devient un jeu d’enfant.

Jusqu’au 15 mars, «Mes petits classiques», Théâtre La Boussole, Paris.