Paris : le show des auto anciennes au salon Rétromobile

La 45e édition du salon Rétromobile ouvrira ses portes ce mercredi 5 février à Paris Expo Porte de Versailles, dans le 15e arrondissement de Paris. Les belles anciennes seront visibles jusqu'au dimanche 9 février.

Une nouvelle fois, les amateurs d'automobiles historiques pourront admirer des modèles classiques ou plus insolites, en déambulant dans 72.000 m² d'allées dans les pavillons 1, 2 et 3 du parc des expositions.

Plus de 600 exposants viendront présenter un millier de véhicules au total. Chez les constructeurs français, Peugeot, Renault et Citroën mettront en avant des voitures historiques aussi bien que des concept-car futuristes. Côté étranger, les illustres Porsche, Jaguar, Lamborghini ou encore Aston Martin feront le plaisir des aficionados des belles carrosseries.

Les plus jeunes pourront aussi prendre part à des courses de voiture à pédales, tandis que les chineurs essayeront de mettre la main sur des bonnes affaires dans des ventes de pièces détachées, ou alors sur la perle rare lors des enchères Artcurial Motorcars (expositions mercredi et jeudi, vente samedi et dimanche).

Le salon Rétromobile sera accessible de 10h à 22h mercredi et vendredi, tandis que ses portes seront ouvertes entre 10h et 19h jeudi, samedi et dimanche.