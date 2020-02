5 idées de sorties pour la Saint-Valentin

Le jour le plus romantique arrive à grands pas. Chaque année la Saint-Valentin donne l’occasion aux amoureux de se déclarer à nouveau leur flamme à travers une petite attention. Du dîner à la nuit d’hôtel en passant par un show réputé pour sa sensualité, les idées ne manquent pas.

Un spectacle au Crazy horse

Le célèbre cabaret parisien et ses danseuses envoutantes lancent la « Crazy Love Week ». Chaque soir, le spectacle « Totally Crazy » reprendra des titres de chansons tres très « love ». A la fin du show, un spectateur sera tiré au sort et se verra offrir un cadeau à partager : brunch en duo au salon de thé Ladurée, coffret magnum de champagne Veuve Clicquot, body « Reine des cœurs » du numéro imaginé par Chantal Thomass et iconique perruque Crazy…

Crazy Saint-Valentin, offre valable la semaine du 14 février, le spectacle avec ½ bouteille de champagne rosé Veuve Clicquot & deux macarons Crazy by Ladurée 170€

Une visite spéciale au musée Rodin

Et pourquoi ne pas flaner dans un musée le soir de la Saint-Valentin ? Le musée Rodin organise une soirée Love le jour J, de 19h à 23h. On pourra y contempler l’œuvre emblématique de l’artiste, « Le Baiser » qui rappelle la grande histoire d’amour que Rodin et Camille Claudel vécurent. Musique, danse et poésie seront au rendez-vous d’après les organisateurs qui mentionnent également « des surprises ». A noter : compte tenu d’une certaine affluence attendue, il est recommandé de réserver.

Soirée Love, Musée Rodin (Paris, 7e)

Un dîner préparé au nom de l’amour

Un grand nombre de restaurants prévoit un menu spécial pour le 14 février. C’est le cas de la nouvelle table Pipalottes, rue de Rochechouart (Paris, 9e). Le menu spécial (89€/pers) est alléchant : mise en bouche au foie gras, tartare de daurade en entrée, filet de veau rôti aux speculos. Et pour le dessert, la cheffe pâtissière Sarah Travier a conçu un mille-feuilles à la vanille surmonté de petits macarons, tout ça en forme de cœur.

Pipalottes – La table, 49, rue de Rochechouart Paris, 9e

Une nuit dans un hôtel romantique

Le très chic hôtel Molitor (Paris, 16e) a prévu des attentions toutes particulières pour ses clients qui réserveraient une nuit le 14 février prochain. Surclassement en chambre Deluxe selon les disponibilités, bouteille de champagne Laurent Perrier à partager… Et pour ceux qui choisiront la version « pas si sage », ils se verront remettre en cadeau « des accessoires coquins » ainsi qu’un baume Baûbo pour hydrater et tonifier tout le corps. Et pour couronner le tout : une rose rouge sera offerte à l’arrivée.

Nuit à partir de 380€, Hôtel Molitor, 13, rue Nungesser et Coli, Paris, 16e$

Une coupe de champagne à la maison

La Saint-Valentin peut aussi bien se célébrer à la maison, par exemple autour d’une coupe de champagne. Un bon moyen de briser de la glace. Nicolas Feuillate a imaginé pour sa cuvée réserve exclusive rosé, un écrin original : une doudoune rose qui gardera au frais la bouteille le temps de la dégustation. Quant au contenant, il s’agit d’un assemblage traditionnel entre chardonnay, pinot noir et pinot meunier.

Edition limitée Réserve Exclusive rosé en doudoune, Nicolas Feuillate, 35€