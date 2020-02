Une nouvelle saison de courses à vivre dans les hippodromes de france galop

Prix de Diane, Grand steeple-chase de Paris, Prix de l’Arc de Triomphe... Les billets pour assister aux prestigieux événements de la saison 2020 de France Galop sont désormais disponibles à la vente.

Les amateurs de courses ou les simples curieux, en famille ou entre amis, vont ainsi pouvoir assister aux rendez-vous hippiques qui auront lieu sur les hippodromes de ParisLongchamp, d'Auteuil, de Chantilly, de Saint-Cloud ainsi que de Deauville. Les after-works atypiques des Jeuxdi by ParisLongchamp restent également au programme.

Pour cette nouvelle saison, les offres ont été réaménagées, avec une modification des tarifs des tickets ainsi que des accès auxquels ils donnent droit. Dans tous les cas, l'entrée reste à 5 euros le week-end et gratuite pour les jeunes jusqu'à 18 ans. Par ailleurs, il est possible d'acheter son billet en prévente sur le site internet de France Galop, y compris le jour J, afin de profiter de tarifs réduits (jusqu'à - 50 %) et d'éviter les files d'attente.

Que ce soit pour des courses ou des événements (dont le festival Lollapalooza), les hippodromes de France Galop ont accueilli plus de 1,2 million de visiteurs l'an dernier.