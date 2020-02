Bruno Solo, Julien Boisselier et Mélanie Page confrontés à la vie de couple selon David Foenkinos

Alors qu’il présentera la 32e cérémonie des Molières en mai prochain, Bruno Solo, accompagné de Julien Boisselier et Mélanie Page, est actuellement à l’affiche de « Dix ans après » au théâtre de Paris. Une pièce de David Foenkinos qui flirte avec l'absurde et met en scène un trio amoureux inattendu.

La vie de couple et ses aléas réservent sous la plume de David Foenkinos bien des surprises. L’auteur de «La Délicatesse» (2009), « Les souvenirs » (2011) et dernièrement « Deux sœurs » (2019), tisse avec «Dix ans après», un récit décalé, truffé de rebondissements, loin des clichés amoureux. L’occasion pour le lauréat du prix Renaudot en 2014 avec « Charlotte » de revisiter, dans sa troisième pièce, le trio du mari, de l’amant et de l’épouse, avec inventivité.

Un dîner d'échange inattendu

Yves, séduisant écrivain campé par Julien Boisselier et Nathalie, d’humeur toujours joyeuse - et ce sera son tord - interprétée par Mélanie Page, sont en couple depuis dix ans. Ils semblent former un duo sans histoire. Mais ce soir, Yves a décidé d’inviter à dîner son meilleur ami Pierre, assureur désabusé joué par Bruno Solo. La tension est palpable. Ils ne sont pas vus depuis une décennie. La dernière fois qu’ils ont partagé un repas, Nathalie a quitté Pierre, l’assureur transi d’amour pour elle, pour Yves, l’écrivain charismatique.

Des retrouvailles qui conduisent David Foenkinos à imaginer une histoire rocambolesque peuplée de scènes toujours plus surprenantes, jouant avec l'espace-temps et les codes de la romance. A commencer par ce dîner, à l’initiative d'Yves, qui n’est qu’un prétexte pour demander à son ex-meilleur ami de récupérer son ex-femme. Mais est-il réellement envisageable de choisir son successeur quand on veut quitter sa femme ?

Jamais là où on l’attend, la pièce, interprétée par trois comédiens complices et complémentaires, mêle fantaisie, dialogues savoureux, humour et absurde avec dextérité. Une pièce qui, montant crescendo, séduit par son univers fantasque jusqu'au final, qui laisse malheureusement sur sa faim, tant il est énigmatique.

Dix ans après, jusqu’au 3 mai, Théâtre de Paris salle Réjane, Paris.