Renaud Capuçon en concert symphonique immersif au Jardin des Plantes avec un violon imprimé en 3D

Une soirée inattendue à plus d'un titre. Mercredi 26 février, le violoniste virtuose Renaud Capuçon donnera un concert exceptionnel et unique au Jardin des Plantes, muni du premier violon électrique imprimé en 3D.

Accompagné par l'orchestre Les Siècles, fondé par François-Xavier Roth et dirigé ce soir-là par Pierre Bleuse, le célèbre violoniste offrira un florilège d'une dizaine de partitions des plus grandes mélodies consacrées à cet instrument. Pour ce rendez-vous gratuit et totalement inédit, le Jardin des Plantes a préparé une grande bulle au sein même du parc. Baptisé Virtual harmony, ce rendez-vous immersif permettra au soliste Capuçon de tester la puissance et l'agilité du 3Dvarius, le premier violon électrique au monde entièrement imprimé en 3D, à l'apparence résolument futuriste avec sa totale transparence.

Et le spectacle ne se contentera pas de satisfaire vos oreilles, puisqu'il se basera sur l'art génératif : chaque note que fera naitre l'artiste déclenchera des images virtuelles diffusée au sein de la bulle géante. En dix tableaux, correspondants à dix grandes questions de notre monde contemporain, cette création interactive se basera sur l'idée des éléments (Terre, eau, énergie, nature,...) et mêlera la vidéo et le son pour mieux provoquer chez le spectateurs des interactions émotives et sensorielles.

Un violon conçu comme un avion

Cette performance, qui devrait durer une petite heure, est organisée par Dassault Systèmes, concepteur de l'imprimante 3D d'ou est sorti le fameux violon. Ce concert est d'ailleurs l'un des dix événements - regroupés au sein de la campagne « The Only Progress is Human» - que Dassault Systèmes va produire à travers le monde, pour mieux sensibiliser le grand public aux lourds défis environnementaux et sociaux de demain, par le biais du virtuel, et ce sous toutes ses formes.

Pour rappel, ce violon en 3D a été inventé par Laurent Bernadac, ingénieur de l'INSA mais aussi musicien virtuose diplômé du conservatoire, qui s'était lancé le défi de concevoir un violon électrique qui ne pèserait pas plus lourd que son lointain ainé en bois. En s'inspirant des technologies aérospatiales et en appliquant à son instrument les principes de base de cette industrie - robustesse, puissance, fiabilité, légereté - il a ainsi pu faire sortir son invention de l'imprimante après trois années de recherche et de développement.

Concert Virtual Harmony, mercredi 26 février, 19H30, Jardin des Plantes, Paris Ve.