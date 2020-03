Respect Tour : Cheryl Pepsii Riley rend hommage à Aretha Franklin

Avec son Respect Tour qui sillonnera l’Hexagone ce mois-ci, passant par le Trianon le 16 mars prochain, la chanteuse new yorkaise Cheryl Pepsii Riley célèbre la reine de la soul.

« I say a little prayer », « Ain’t no way », « Respect », devenu en 1967 un véritable hymne féministe et politique… Cheryl Pepsii Riley s'inscrit dans la lignée d’Aretha Franklin et met sa voix au service des plus grands tubes de la reine de la soul, décédée en 2018.

Entourée de musiciens de haut vol ayant notamment joué pour Lauryn Hill, Mary J Blige ou encore Angie Stone, Cheryl Pepsii Riley, qui a fait ses débuts en 1988 avec son premier album « Me, myself and I » dont est issu son hit «Thanks for my child», réservera une authentique immersion dans le foisonnant et vibrant répertoire de celle que l'on surnomme « Lady soul », interpète ayant vendu 75 millions de disques qui demeure l'artiste féminine ayant écoulé le plus de vinyles de tous les temps.

Une musique soul qui a accompagné Cheryl Pepsii Riley dès l'enfance, qu'elle aborde avec un profond respect comme en témoigne le nom donné à cette série de concerts.

Respect Tour, en tournée du 13 au 29 mars et le 16 mars au Trianon, Paris.