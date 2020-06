Terrasses : 5 spots éphémères où boire un verre cet été à Paris

Avec l'été, de nombreuses terrasses éphémères ouvrent leurs portes à Paris.

Nichées dans un parc, une cour voire sur un bateau-mouche, ce sont des hâvres de verdure où l'on s'aére autour d'un verre le temps d'une soirée. Elles promettent de bons moments entre amis et surtout de patienter jusqu'aux vacances.

Papa Cabane

Les 1000m2 de terrasse située derrière l’Accor Arena sont déjà prêts à accueillir du monde. Papa Cabane est de retour avec ses sets électro et ses pistes de Molki. C’est Melt, spécialiste des viandes grillées au barbecue, qui assure la partie food. Attention, la terrasse est ouverte uniquement les jeudis.

Papa Cabane, 12, rue Paul Belmondo, Paris 12e

©Clairedem

Le Jardin suspendu

C’est la plus vaste terrasse éphémère de l’été. Le Jardin suspendu s’installe cette année au Parc Floral dans le bois de Vincennes (Paris, 12e). Un espace immense qui promet aux Parisiens « un bol de verdure et de fun ». On pourra profiter de ce terrain de jeux du mercredi au dimanche : cage de tirs de baseball, jeux en bois, mini-golf, mais aussi Rosalies (quadricycles) ou fléchettes et mikado géants. Et pour se nourrir, pas moins de 22 foodtrucks sont au programme. A noter, l’entrée est payante (2,5€, gratuit pour les -de 7 ans)

Le Jardin suspendu, 102, Route de la Pyramide, Paris 12e (à partir du 1er juillet)

Le Poisson Lune

La terrasse éphémère du Palais de la Porte Dorée vient de rouvrir ses portes. Un espace très agréable pour les adultes mais aussi pour les enfants qui y sont les bienvenus. Ce joyeux lieu éphémère est ouvert du mardi au dimanche. L’idéal est de coupler sa visite avec le somptueux Palais de la Porte Dorée qui vient également de rouvrir. En ce moment, le créateur de souliers Chrisitian Louboutin y fait l’objet d’une vaste expo.

Le Poisson Lune, 293, avenue Daumesnil, Paris 12e

©Anne Volery



Mlle Mouche

Avec sa vue imprenable sur la Tour Eiffel, Mlle Mouche offre une terrasse qui vaut le déplacement. Le lieu est à la fois convivial et festif. Et il est ouvert jusqu’à 2h du matin, ce qui laisse un peu de temps pour s’amuser. La carte des cocktails a été revue pour cette nouvelle saison : Atacama, Kyzyl Kum, Mojave… que des noms qui donnent soif.

Mlle Mouche, Port de la Conférence, Pont de l’Alma, Paris 8e

Le Grand Quartier

C’est une alternative aux quais du canal Saint Martin où la foule se presse tous les soirs. Le jardin du nouvel hôtel Grand Quartier est une bulle de tranquillité où pousse une généreuse végétation et où quelques transats s’étendent. Quand sonne l’heure de l’apéritif, on commande planches gourmandes et cocktail (élaboré par le voisin le Syndicat).

La Grand Quartier, 15, rue de Nancy, Paris,10e.