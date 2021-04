DIRECT - Coronavirus : frappé par le Covid-19, Air France va toucher 4 milliards euros d'aide

Alors que la France pourrait friser fin avril le pic de réanimation atteint lors de la première vague, la campagne d'accélération s'accélère à partir de ce mardi. Les grands centres doivent se multiplier, à l'image du Stade de France qui accueille ce mardi ses premiers volontaires. 7 centres de vaccination ouvrent aujourd'hui dans des hôpitaux militaires. Suivez toute l'actualité de la crise liée au coronavirus.

8h09

La Commission européenne a approuvé mardi un projet de l'Etat français d'accorder jusqu'à 4 milliards d'euros d'aide à Air France, pour recapitaliser la compagnie aérienne mise à terre par la pandémie et l'effondrement du trafic passagers.

La recapitalisation d'Air France prévoit "la conversion du prêt d'État de 3 milliards d'euros déjà accordé par la France en un instrument de capital hybride" ainsi qu'une "injection de capital par l'État" via une augmentation de capital "ouverte aux actionnaires existants et au marché", dans la limite d'un milliard d'euros, a indiqué la Commission européenne dans un communiqué.

6h29

Pour la première fois depuis le premier confinement il y a un an, les crèches et établissements scolaires ferment dès mardi matin. Des millions de parents vont ainsi devoir concilier télétravail et école à la maison, avec des cours assurés à distance par les enseignants. Le gouvernement a cependant autorisé les assistantes maternelles, qui gardent les enfants à domicile, à poursuivre leur activité.