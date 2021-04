DIRECT - Coronavirus : «La vaccination s'accélère, nous allons recevoir 12 millions de doses supplémentaire», déclare Jean Castex

Alors que la France pourrait friser fin avril le pic de réanimation atteint lors de la première vague, la campagne d'accélération s'accélère à partir de ce mardi. Les grands centres doivent se multiplier, à l'image du Stade de France qui accueille ses premiers volontaires. 7 centres de vaccination ouvrent aujourd'hui dans des hôpitaux militaires. Suivez toute l'actualité de la crise liée au coronavirus.

18h18

«Ce mois-ci est très important, la vaccination s'accélère, nous allons recevoir 12 millions de doses supplémentaire», déclare Jean Castex suite à sa visite au Stade de France. «Ce centre va vacciner environ 10.000 personnes par semaine», annonce le Premier ministre.

18h01

Le Premier ministre Jean Castex devait faire une visite au Stade de France en fin d'après-midi. Symbole de l'accélération promise de la campagne de vaccination, le Stade de France a ouvert ses portes aux premières piqûres ce mardi, jour J aussi pour des millions d'enfants et de parents qui renouent avec l'école à la maison pour lutter contre le Covid-19. E

crin des exploits des Bleus, le stade de France rejoint d'autres enceintes - le Vélodrome à Marseille à la mi-mars ou le Groupama Stadium à Lyon (10.000 piqûres pendant le week-end de Pâques) - dans la liste des grands centres de vaccination voulus par le gouvernement.

17h52

La balance risque/bénéfice continue à peser "largement" en faveur de l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca, affirme un directeur de l'OMS chargé de la régulation, estimant que les experts comme les médias ont "trop" tendance à mettre l'accent sur les seuls risques.

16h39

Le président américain Joe Biden va annoncer mardi que tous les adultes aux Etats-Unis seront éligibles au vaccin contre le Covid-19 d'ici le 19 avril, en avance d'une dizaine de jours sur l'objectif précédent, a indiqué un haut responsable gouvernemental. Le démocrate fera cette annonce dans la journée de mardi, a précisé cette source qui a préféré rester anonyme. Joe Biden avance ainsi son objectif de rendre tous les adultes américains éligibles au vaccin, indifféremment de leur âge ou antécédents médicaux: le président avait d'abord parlé du 1er mai.

14h55

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a assuré qu'elle était toujours en train d'évaluer si le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus est lié à la formation de rares caillots sanguins, après qu'un haut responsable a affirmé dans la presse qu'il existait un lien.

14h08

Le défenseur Raphaël Varane a été testé positif au Covid-19, annonce le Real Madrid, qui sera privé de l'international français en soirée pour le quart de finale aller de Ligue des champions contre Liverpool, et peut-être aussi pour le clasico contre Barcelone samedi.

12h13

New Delhi va imposer à ses 25 millions d'habitants un couvre-feu nocturne à compter de mardi soir, un jour après que l'Inde a enregistré un nouveau record de cas de coronavirus. L'heure est à l'inquiétude en Inde, où le nombre de cas vient pour la première fois de dépasser le seuil des 100.000 en 24 heures.

Le gouvernement de la capitale indienne a estimé que la "hausse soudaine de cas de Covid-19" et "le taux élevé de positivité" rendaient nécessaire l'imposition d'un couvre-feu nocturne de 22H00 à 05H00.

9h33

"A ma connaissance, il n'y a pas de ministres" parmi les participants à des dîners clandestins de luxe à Paris, a déclaré mardi Gérald Darmanin, en dénonçant "la rumeur qui sape les fondements de la démocratie". Invité d'Europe 1, le ministre de l'Intérieur a rappelé qu'une enquête avait été diligentée après la diffusion du reportage de M6 dans lequel un organisateur de tels dîners affirmait avoir rencontré des "ministres" dans des restaurants clandestins.

8h09

La Commission européenne a approuvé mardi un projet de l'Etat français d'accorder jusqu'à 4 milliards d'euros d'aide à Air France, pour recapitaliser la compagnie aérienne mise à terre par la pandémie et l'effondrement du trafic passagers.

La recapitalisation d'Air France prévoit "la conversion du prêt d'État de 3 milliards d'euros déjà accordé par la France en un instrument de capital hybride" ainsi qu'une "injection de capital par l'État" via une augmentation de capital "ouverte aux actionnaires existants et au marché", dans la limite d'un milliard d'euros, a indiqué la Commission européenne dans un communiqué.

6h29

Pour la première fois depuis le premier confinement il y a un an, les crèches et établissements scolaires ferment dès mardi matin. Des millions de parents vont ainsi devoir concilier télétravail et école à la maison, avec des cours assurés à distance par les enseignants. Le gouvernement a cependant autorisé les assistantes maternelles, qui gardent les enfants à domicile, à poursuivre leur activité.