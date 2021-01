Les singes de Bali reconnaissent les objets des touristes à plus forte valeur pour les voler

Ils ont le sens du business. Les singes du temple d'Uluwatu, sur l'île indonésienne de Bali, ont développé une capacité étonnante : ils reconnaissent les objets de valeur des touristes et ont compris qu'en les volant, ils peuvent obtenir en échange de meilleures «rançons», c'est-à-dire de plus grandes quantités de nourriture.

La scène est très courante aux abords de ce célèbre temple, juché au sommet d'une falaise à pic. Des macaques à longue queue détroussent des touristes distraits de leurs effets personnels, puis attendent d'avoir reçu de la nourriture pour rendre les fruits de leurs larcins.

En filmant ces primates pendant 273 jours entre 2015 et 2016, une équipe de chercheurs canadiens et indonésiens a remarqué qu'ils préféraient voler des objets précieux, comme des smartphones, des lunettes ou des portefeuilles, plutôt que de vulgaires épingles à cheveux ou de simples sacs d'appareil photo vides. Car, en bons négociateurs, ces singes demandent davantage de nourriture pour les choses les plus chères.

La plupart du temps, ils ne mettent que quelques minutes à rendre les objets volés. Durant le temps de l'observation, les chercheurs sont tout de même tombés sur un touriste qui a dû patienter 25 minutes, dont 17 minutes de négociations, pour récupérer son dû, souligne le Guardian. Selon les auteurs de l'étude, publiée le 11 janvier dans la revue Philosophical Transactions of the Royal Society, ces procédés révèlent «des processus de prise de décision économique sans précédent».

Ces comportements sont appris par ces singes au cours de leur socialisation, jusqu'à l'âge de 4 ans, et sont transmis de génération en génération «depuis au moins 30 ans», affirme l'étude. Cela pourrait être le premier exemple d'un tel comportement économique maintenu au fil des générations chez des animaux en liberté.