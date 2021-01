Ces adeptes des bains de mer en hiver

Alors que certains pique-niquent ou prennent le soleil sur la plage, d’autres préfèrent s’offrir un bain dans une eau à 13 degrés.

« En hiver, j’arrive à tenir une dizaine de minutes, confie Franck, un trentenaire Niçois. J’aime me baigner toute l’année car cela me procure une sensation de bien-être intense qui dure plusieurs heures ensuite». Un plaisir que Marie-Claude s’offre également chaque jour. « Dans l’eau, j’oublie tout », assure cette Parisienne de 67 ans, qui vit à Nice depuis 20 ans. Amoureuse de la Côte d’Azur, Marie-Claude est consciente d’habiter dans une région privilégiée pour son climat tout au long de l'année. Mais quand la mer est mauvaise, nager n’est cependant pas une mince affaire. « Le plus difficile, ce n’est pas d’entrer dans l’eau mais d’en sortir, précise-t-elle. Avec les galets en pente raide et les vagues, il est possible de se faire faucher par un rouleau et de s’assommer ».

Bon pour la santé

Aussi, pour sortir de la Baie des Anges sans danger, Marie-Claude applique sa précieuse astuce. « Je compte les vagues, explique-t-elle. Je me suis rendue compte qu’une vague sur sept est violente et potentiellement dangereuse. Le tout, c’est d’éviter cette septième vague ». Et si Marie-Claude est prête à braver les éléments, c’est que le bain hivernal dans l'eau de mer est surtout bon pour la santé. «Cette pratique tonifie le corps et renforce les défenses immunitaires », justifie celle qui ne craint pas le Covid. «Ce virus ne me fait pas peur. Malgré mon âge, le médecin m’a dit que je n’étais pas une personne à risque, sourit-elle. J’attribue cet état de forme à mes bains hivernaux ». A Nice, cette tradition est pratiquée par des dizaines d'adeptes et se renforce lors des grandes occasions comme Noël ou le Carnaval qui se déroule chaque année, en février...

Retrouvez l'actualité de Nice ICI