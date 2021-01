Etats-Unis : elle croise Paul McCartney dans la rue et ne s'en rend compte qu'une fois arrivée chez elle

C'est un «photobomb» dont elle se souviendra toute sa vie. Alors qu'elle remontait le fil de ses photos dans son portable, Mae Archie a eu la suprise de découvrir que l'ancien bassiste des Beatles, Paul McCartney, figurait sur l'une d'elle.

Plus incroyable encore, cette découverte a eu lieu à New York, alors que la jeune fille venait de visiter l'exposition "Play It Loud", consacrée au Rock'n Roll, au Metropolitan Museum of Art (MET), lors de laquelle elle explique «avoir évidemment passé du temps à regarder les vidéos du célèbre groupe britannique The Beatles».

A la sortie du célèbre musée new-yorkais, situé à l'entrée de Central Park, Mae Archie a commencé à poser pour se faire prendre en photo et c'est là, sur un passage piéton, qu'elle a croisé l'auteur-compositeur-interprète de 78 ans.

Un homme qu'elle dit «avoir remarqué», se demandant même «si elle le connaissait». La jeune Américaine est ensuite rentrée chez elle, avant de réaliser qu'elle possédait désormais dans son portable une photo d'elle et de Paul McCartney.

Une étonnante découverte que Mae Archie a fait semblant de rejouer sur le réseau social TikTok, dans une vidéo devenue virale depuis. Vue par près de 100.000 personnes, on y voit l'adolescente s'affoler d'être passée si près d'une légende sans s'en rendre compte.