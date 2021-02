Vidéo : refusé à l'entrée d'un restaurant, faute de masque, il revient et braque son plat

Un vol plutôt insolite. Un Américain armé a braqué ce mercredi 3 février un restaurant de Pasadena (Californie). A la place d'exiger les recettes, l'homme affamé a demandé son plat qu'on lui avait refusé quelques minutes auparavant parce qu'il ne portait pas de masque.

Les faits se sont produits dans l'un des restaurants de la chaîne Roscoe’s House of Chicken & Waffles, en fin d'après-midi. Alors que deux clients souhaitaient entrer déguster un plat à base de poulet, l'un d'entre eux a été refusé car il ne portait pas de masque.

Après une vive altercation, ce dernier a décidé de braquer le serveur afin de demander de «mettre tout le poulet», rapporte LA Times.

Selon la gérante du restaurant, «le cuisinier l'a regardé et n'a pas bougé, alors l'homme est retourné dans la cuisine avec le pistolet, puis il est sorti avec de la nourriture et est parti»

Un témoignage conforme avec les images de vidéosurveillance publiées cette semaine sur les réseaux sociaux. Identifiable, l'homme est aujourd'hui recherché.

Here is surveillance video of the Roscoe’s Chicken n Waffle robbery. The guy walks in with a gun, through the back, to the kitchen. The guy told the cook, “PUT THE CHICKEN IN THE BAG.” I can’t make this up.





