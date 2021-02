Un nouveau monolithe mystérieux apparaît en Turquie

Un mystérieux monolithe est apparu il y a quelques jours à Gobeklitepe, en Turquie. Les autorités cherchent à déterminer son origine.

Ce grand bloc de métal, d'environ 3 mètres de haut et 1 mètre de large, a été découvert vendredi dernier à 20km du centre de la ville, connue pour abriter le plus ancien temple préhistorique du monde.

Sur une des faces de ce mystérieux pilier triangulaire, est inscrit une phrase en Gokturk, aussi appelé alphabet de l'Orkhon, une ancienne langue turque. Une inscription qui signifierait «Si vous voulez voir la lune, regardez le ciel».

A three-meter-tall ‘monolith’ found near Gobeklitepe, an ancient temple in Turkey and a UNESCO World Heritage site, has become a local attraction pic.twitter.com/alEAwBAcE3

— Reuters (@Reuters) February 5, 2021