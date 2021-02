Un village de Laponie candidat aux JO... d'été

Il s’autoproclame «l’endroit le plus froid du monde» mais veut accueillir les Jeux olympiques d’été. Le village finlandais de Salla, situé en Laponie, a lancé une fausse candidature à l’organisation des JO de 2032.

A prendre au second degré, cette campagne n’a évidemment pas pour objectif d’accueillir les sportifs du monde entier, mais d’alerter sur le réchauffement climatique.

Les participants au clip, pour la plupart des habitants, expliquent ainsi que si le changement climatique n’est pas pris au sérieux, la toundra enneigée qui les entoure et où les températures sont négatives la moitié de l’année, pourra bientôt être transformé en terrain de beach volley. De même, la rivière gelée deviendra un excellent spot de surf.

Derrière ce trait d’humour, l’action est bien réelle, au fur et à mesure des dizaines de milliers de vues. «Cela a aidé les gens à comprendre qu'ici, sur le cercle arctique, nous avons des conditions de vie qui ont besoin d'hivers, si nous perdons nos hivers, cela crée de nombreux problèmes pour nous et pour la planète entière», indique à l’AFP le maire de Salla, Erkki Parkkinen.

Les scientifiques estiment en effet que l’Arctique se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale, posant un grave danger sur la faune locale. Les craintes sont également fortes concernant le permafrost, dont la fonte libérerait d’immenses volumes de CO2.

«Nous espérons que notre petite campagne pour 'Sauver Salla, sauver la planète' invitera davantage de personnes à réfléchir et à agir en faveur du climat», poursuit le maire. Actions individuelles, lobbying auprès des politiques, tout doit être fait, estiment les responsables de cette campagne de communication. Et de conclure : «Nous ne voulons pas être le meilleur endroit pour accueillir les Jeux d'été en 2032. Nous voulons garder Salla et la planète comme elle est actuellement».

A voir aussi