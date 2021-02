Une paire de Nike créée en l'honneur de Barack Obama mise aux enchères 25.000 dollars

Concue en l'honneur du 44e président des Etats-Unis, une paire de Nike Hyperdunks dédiée à Barack Obama est mise en vente par la multinationale de ventes aux enchères Sotheby's. Pour les personnes intéressées, le prix, selon le taux de change enregistré ce mardi 9 février, est de 25.000 dollars, soit environ 20.629 euros.

Pour cette paire de baskets d'exception, le prix est fixe et donc sans enchères. Suivant les photos mises en lignes par Sotheby's (visibles ICI), les chaussures arborent un look très patriotique, puisqu'elles sont parées de plusieurs symboles, comme l'aigle à tête blanche ou le sceau présidentiel.

Dessus figure également le chiffre 1776, année où a été déclarée l'indépendance des Etats-Unis d'Amérique. Sotheby's rappelle par ailleurs que les Hyperdunks évoquent les Jeux olympiques de 2008 à Pékin, pour lesquels la marque avait créé ce modèle.

Sotheby’s is auctioning off a pair of Nike Hyperdunk Barack Obama Player Exclusives on Friday, February 12th at 4:44 PM ET to celebrate his legacy as the 44th President of the United States.





