Saint-Valentin : les meilleurs cadeaux insolites

Pas de chocolat ou de fleurs cette année. Voici quelques idées un peu plus insolites pour faire plaisir à votre moitié le 14 février.

UN arbre planté à l'autre bout du monde

Offrir des fleurs, c'est bien, mais planter un arbre, c'est mieux. Le moteur de recherche à but non lucratif Ecosia, propose ainsi d'en acheter pour reconstituer des parcelles de forêt et aider la faune locale, que ce soit les aras du Brésil, les chimpanzés en Ouganda ou les rhinocéros en Indonésie, les lémuriens à Madagascar, les éléphants en Inde.

Après l'achat, un certificat vous est envoyé et vous pourrez vous dire que votre amour prend racine à l'autre bout du monde. Les arbres sont disponibles se vendent par 5 minimum (12,50 €) et il est possible d'en acheter jusqu'à 40 en une fois.

Opération Saint-Valentin Ecosia, 5 arbres à partir de 12,50 €

Des étoiles et de l'amour

On ne présente plus les figurines Funko Pop, vendues à des millions d'exemplaires dans la galaxie. Mais pour le 14 février 2021, c'est une série très originale qui débarque. Quatre modèles très spéciaux (spatiaux ?) sont disponibles dans un coloris étonnant : Dark Vador, Yoda, Chewie et un stormtrooper, tout de rose vêtus. Si vous êtes fans de Star Wars et amoureux, voici le cadeau idéal.

Figurine Funko Pop Valentines edition, 4 modèles au choix, 14 €

UN BONSAÏ EN LEGO

Pas toujours facile d'assumer sa passion des Lego, quand on a dépassé la trentaine. Cette année, Lego vous aide en proposant des nouveautés romantiques et florales à base de briques ! Ce bonsaï par exemple, ne mourra jamais et il faudra seulement penser à faire la poussière de temps en temps. Si vous préférez les fleurs, un bouquet de roses est également disponible.

Bonsaï Lego, 49,99 €

