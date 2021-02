Corée du Sud : des cinémas louent leurs salles à des joueurs de jeux vidéo

Le rêve pour beaucoup de gamers. Des cinémas sud-coréens de la chaîne CVG proposent à certains férus de jeux vidéo de louer leurs salles pour quelques heures afin de jouer dans des conditions exceptionnelles.

Pour bénéficier de cette offre, les joueurs doivent débourser entre 90 et 135 dollars (entre 75 et 111 euros environ) pour deux heures, le prix dépendant des moments de la journée. Une stratégie rendue possible par les restrictions liées au coronavirus, laissant la plupart des salles coréennes fermées.

Interrogée par la BBC, une joueuse assure être ravie de la qualité du son lors de ses parties. À noter que les gamers doivent ramener leurs consoles, manettes et jeux. Cela ne permet pas aux exploitants d'amortir totalement les pertes liées à la pandémie, mais offre malgré tout un revenu complémentaire non négligeable.

L'employé de CVG à l'origine de l'opération a expliqué que «les jeux d'aujourd'hui ont des graphismes excellents et des histoires bien structurées comme les films». Une similarité qui permettrait donc d'apprécier un jeu vidéo aussi bien qu'un long-métrage dans les salles obscures. De quoi donner des idées à des cinémas français, qui n'ont pas rouvert leurs portes depuis le 30 octobre dernier ?

