Au Yémen, des pêcheurs se rêvent millionnaires grâce au vomi de baleine

En matière de vomi, celui de baleine est probablement le seul qui suscite davantage de convoitises que de dégoût. Egalement appelé «ambre gris» cette substance issue du système digestif des grands cétacés se vend à prix d'or, notamment dans l'industrie du parfum. Une bonne nouvelle pour un groupe de pêcheurs yéménites qui vient d'en trouver 127 kilos.

Sachant qu'un seul kilogramme d'ambre gris peut se vendre des dizaines de milliers de dollars, les chanceux se rêvent déjà millionnaires. A titre d'exemple, un Thaïlandais qui a découvert 6,5 kilos de ce précieux vomi de baleine en 2020 avait fait estimer sa trouvaille à 470.000 dollars (environ 390.000 euros).

Fishermen from Aden Southern Yemen may become millionaires after they found a hardened rock of a Whale vomit while fishing yesterday. The rock worth up to millions. Ambergris is odourless substance usually used by perfumers to make the scent of the perfume lasts longer. pic.twitter.com/ccxbUbdJEU

