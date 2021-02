Cette opération mathématique pourtant simple devient virale et affole les internautes

Tout le monde n'a pas la bosse des maths. Et pour certains, une simple opération peut avoir des airs de problème insoluble. C'est ce que vient d'illustrer le buzz qui s'est emparé des réseaux sociaux après une banale division.

Tout est parti d'une vidéo postée il y a quelques jours sur TikTok. Sur celle-ci, une jeune femme appelée Bianca se filme en pleurs. La raison ? Elle «vient de se rendre compte que 87 est divisible par 29» (et en effet, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est le cas, le résultat étant 3).

Si cette réaction est semble-t-il volontairement exagérée, avec humour, elle n'a pas manqué de faire réagir les internautes. Le post a en effet été liké plus de 300.000 fois et a engendré plus de 11.000 commentaires.

Parmi eux, difficile parfois de distinguer les messages au premier degré de ceux plus ironiques. «Apprendre cela me met mal à l'aise», peut-on ainsi lire. «Ma vie entière est un mensonge», découvre-t-on ensuite, dans un commentaire lui-même liké plus de 2,2 millions de fois.

Mais au-delà du second degré, beaucoup d'internautes semblent surpris de constater que cette division donne un résultat aussi simple que 3. Il faut dire que, mis de côté le niveau particulièrement bas des Français en la matière, la psychologie joue beaucoup dans les mathématiques et nombre de personnes sont «perdues» dès lors que l'opération sort des traditionnelles «tables» (de multiplications, de divisions, etc.).

Certains chiffres en eux-mêmes peuvent également influer sur l'impression de difficulté, et le 7 en fait partie. Dans l'esprit de certains, diviser 7 par n'importe quel nombre est la certitude de tomber sur un chiffre complexe, avec plusieurs unités derrière la virgule. Alors diviser 87 par 29...

