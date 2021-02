Pilosité, couleur des yeux, pointure… Quels attributs physiques font les meilleurs amants ?

A quoi pourrait ressembler l’amant idéal ? Un sondage, mené par le site de vente en ligne britannique OnBuy.com auprès de 4550 femmes, s’est penché sur la question. Le mythe du beau blond aux yeux clairs pourrait bien aller se rhabiller.

Pour dresser le portrait-robot du partenaire sexuel idéal, l’enquête révélée par The Sun leur a demandé d’identifier les caractéristiques physiques des hommes avec qui elles avaient passé leurs meilleures nuits. Et le verdict est tombé. La gent masculine dotée d’une barbe généreuse, d’iris bruns et, plus étonnant, de petits pieds font figure de sex symbol auprès du public féminin.

Une question de poils

Exit donc les hommes rasés de près. La majorité des femmes interrogées (73 %) ont affirmé que leur meilleur partenaire sexuel portait une barbe fournie. Serait-ce dès lors une question de mode, alors que la barbe largement arborée par les Hipsters a fait son grand retour ces dernières années ? Pas si sûre. La barbe pourrait en effet avoir un aspect rassurant. D’après une étude scientifique du Journal of Evolutionary Biology citée par le New York Post, les hommes à barbe seraient ainsi plus attrayants notamment chez les femmes qui envisagent une relation sur le long terme. Pourquoi ? Cet attribut poilu indiquerait leur capacité à tenir tête à leurs congénères. En revanche, si la barbe à la cote, il n’en est pas de même du côté des sourcils touffus, qui arrivent en bas de classement des caractéristiques physiques de l’amant idéal (36 %).

A noter également, suivant cette même logique de mâle protecteur capable de subvenir aux besoins de sa famille, les hommes à larges épaules, cités par 68 % des interrogées, ont les faveurs des femmes.

Petits pieds contre larges mains

Plus étonnant cette fois, les petits pieds seraient aussi l'apanage de l'amant parfait. Leurs meilleurs partenaires sexuels se seraient ainsi enorgueillis d’avoir des petons de petite taille d’après plus de la moitié des femmes sondées. A contrario, les mains larges (37%) ne font pas recette. Les caractéristiques naturelles ne sont pas les seuls atouts de l’amant suprême. Les piercings (70 %) et tatouages (63 %) figureraient également parmi les gages d’un « bon coup ». De quoi permettre aux hommes peu enclins à porter la barbe ou ayant les yeux bleus de tricher lors du premier rendez-vous.

