Un Émirati arrêté après avoir volé un chameau en guise de cadeau pour sa copine

La police de Dubaï a arrêté un homme pour avoir volé un chameau dans le but de l’offrir à sa petite amie pour son anniversaire, comme l’a indiqué mercredi dernier le journal officiel des Émirats arabes unis.

Mais il ne s’agit pas de n’importe quel chameau, puisque c’est une race d’une grande-valeur. Un peu plus tôt dans le mois, les propriétaires du chamelon avaient signalé sa disparition de leur ferme. Cette alerte avait ainsi incité la police de Dubaï à fouiller la région mais sans succès.

Pourtant, quelques jours plus tard, un homme a contacté les autorités en expliquant qu’un jeune chameau errait non loin de sa ferme. Interrogé par les agents, le récit de cet émirati est finalement tombé à l’eau. Ce dernier a fini par craquer et a rapidement avoué s’être introduit dans la ferme de son voisin pour dérober une race rare de chameau dans le but de l’offrir à sa petite amie.

Alors qu’il s’inquiétait d’être attrapé, l’homme a préféré signaler la bête comme étant animal errant. Le suspect et sa petite amie ont finalement été arrêtés pour vol et fausse déclaration comme le rapporte l’Associated Press. De son côté, le petit chameau a été rendu à ses propriétaires.

Dubaï une ville futuriste qui garde ses traditions

Bien que Dubaï soit une ville ultra développée et parsemée de gratte-ciel sur le golfe Persique, certains continuent d’y élever des chameaux pour la nourriture et le lait. Sans oublier que les courses de chameaux restent également un passe-temps favori dans le désert des Émirats arabes unis et que les occasionnels concours de beauté de chameaux rassemblent des commerçants prêts à payer des millions de dollars pour les races les plus prisées.

