Les images étonnantes d'une ferme de 71 m2 imprimée en 3D (vidéo)

Entièrement imprimé, ce bâtiment impressionne. La start-up américaine Printed Farms vient d'achever en février 2021, la réalisation d'un local agricole grâce à l'imprimante 3D géante, d'une société danoise. Il s'agit d'une première pour la Floride et les Etats-Unis.

Pour bâtir ce local de stockage de tracteurs et de matériels agricoles, Printed Farms a donc fait appel aux experts danois de la construction 3D, l'entreprise COBOD et à leur imprimante aux dimensions colossales. En effet, cette machine baptisée BOD2 mesure 12,5 m de long, 15 m de large et 10 m de haut. Elle dépose couche après couche le béton jusqu'à ce que les murs atteignent la hauteur voulue.

Printed Farms a posté récemment sur Instagram, une vidéo qui montre en accéléré le premier jour d'utilisation de l'imprimante 3D pour la construction de ce local de 71 m2. Renforcée par des armatures et complétée par un système de plate-formes, la solidité du bâtiment a été validée par un ingénieur en structure.

Et dans cette autre vidéo, la start-up américaine détaille l'ensemble du projet ainsi que les différentes étapes de sa réalisation.

Promise à un bel avenir, cette méthode de construction tend à se démocratiser de plus en plus et offre de nombreux avantages notamment pour des régions comme la Floride. En effet, cet Etat du sud des Etats-unis est régulièrement victime de catastrophes naturelles comme des ouragans ou des inondations qui balayent et détruisent tout sur leurs passages.

L'impression 3D de bâtiments durables, sûrs, résistants et abordables pourrait devenir la solution pour bon nombre de Floridiens pour faire face à ces aléas climatiques.

«Le secteur de la construction est la plus grande industrie au monde mais qui n'a toujours pas vécu une révolution technologique. Nous sommes ici pour changer cela. Avec notre grande imprimante BOD2, nous pouvons construire des maisons plus sûres à des prix compétitifs. En utilisant la technologie de COBOD sur la construction 3D avec BluePrintz et notre méthode de construction innovante, nous visons à réduire significativement les coûts des bâtiments et nous sommes prêts à mettre notre système dans les mains de nos entrepreneurs», a déclaré Fredrick Wannius, le co-fondateur de Printed Farms, dans un communiqué diffusé le 9 février.

Grâce aux imprimantes BOD2, la société floridienne Printed Farms entend standardiser l'impression 3D pour tous les types de construction. Ainsi après la réalisation de ce bâtiment à vocation agricole, elle est en attente des autorisations nécessaires pour démarrer l'impression 3D de son nouveau projet relatif à des habitations individuelles. Il s'agit d'édifier deux immenses villas de 540 m2 chacune, ayant une surface de 180 m2 sur trois étages, situées sur les côtes de Floride.

