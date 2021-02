Chine : il fait des abdos perché sur un poteau électrique et provoque une grande coupure de courant

C’est une scène plutôt inattendue qui s’est déroulée dimanche 21 février dans les rues de Chengdu, au sud de la Chine. Un homme a grimpé un poteau électrique pour faire des abdos, perché à plusieurs mètres au-dessus du sol. Les autorités ont dû couper le courant d’une partie de la ville.

L’individu, une fois descendu, a été arrêté par la police. Plusieurs vidéos de son ascension ont circulé sur le réseau social chinois Weibo, équivalent de Twitter, sur lesquelles on le voit agrippé par les pieds tout en haut du poteau électrique, et relever le buste pour travailler ses abdominaux. Les autorités ne savent toujours pas ce qui a motivé cet homme à grimper et risquer sa vie.

The most mind-boggling behavior ever! Man was found doing sit-ups on the overhead power line in SW China's Chengdu, leading to a widespread power outage, affecting tens of thousands of residents. The police have detained the man. pic.twitter.com/Dl3DDc7qOX

— People's Daily, China (@PDChina) February 22, 2021