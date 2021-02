Et le plus beau chien du monde est...

La science a tranché. Une étude publiée par le comparateur d'assurances pour animaux britannique MoneyBeach a établi un classement des plus beaux chiens en se basant sur le «nombre d'or», censé correspondre aux proportions parfaites.

Résultat, c'est le dalmatien qui rafle le prix du plus beau chien et s'approche le plus de ces mensurations idéales. Selon l'étude, ces animaux tachetés ont 67% de leur visage qui correspond aux règles du nombre d'or.

Le nombre d'or, utilisé en géométrie désigne la distance dite parfaite entre une partie et son ensemble. Basé sur un ratio de 1/1,618, ce rapport peut s'appliquer au corps, au visage mais aussi à la photographie ou à l'architecture.

Le labrador à la 4e place

L'épagneul d'eau irlandais et le fox-terrier à poil dur occupent respectivement les deuxième et troisième places du classement.

Voici le classement complet de l'étude de MoneyBeach :

1. le dalmatien

2. l'épagneul d'eau irlandais

3. le fox-terrier à poil dur

4. le labrador

5. le basset hound

6. le samoyède

7. le Jack Russell

8. le rottweiler

9. le saint-bernard

10. le golden retriever

Le chat plus beau que le chien

En revanche, dans le classement global des animaux de compagnie les plus beaux, le meilleur ami de l'homme n'est même pas sur le podium. Il se fait voler la vedette par d'autres créatures à poils qui ne sont pourtant pas particulièrement connues pour leur charme.

En effet, si c'est le chat qui arrive en tête des plus belles bêtes, il est suivi de près par... le furet. Viennent ensuite la lapin, le hamster, et enfin, le chien.

