Une compagnie de danse japonaise a trouvé un moyen étonnant de pouvoir continuer à se produire sur scène

Un aperçu du monde d'après ? Au Japon, une compagnie de danse a conçu un dispositif innovant pour lui permettre de continuer ses spectacles malgré la distanciation physique imposée par la pandémie de coronavirus.

Autour d'une scène circulaire, les spectateurs sont assis chacun dans une petite cabine séparée, et admirent les artistes à travers une fente à boîte aux lettres ou un judas.

«Je voulais proposer un nouveau format de scène que les gens puissent apprécier en toute tranquillité d'esprit», a déclaré au journal japonais Mainichi Shinbun le chef de la troupe appelée Moonlight Mobile Theatre, Nobuyoshi Asai.

En limitant le champ de vision, ce dispositif force les spectateurs à se concentrer davantage sur ce qu'il se passe sur scène, ajoute-t-il, interrogé par l'agence de presse Reuters.

Through the mailbox slot: Japanese theatre offers new viewing experience https://t.co/EtVAuJ1xd3 pic.twitter.com/kWgXa4wOCJ

— Reuters (@Reuters) March 2, 2021