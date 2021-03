Vidéo : un albatros fait le buzz après son atterrissage complètement raté

C'est ce qu'on appelle planter son atterrissage. En Nouvelle-Zélande, un albatros est devenu la star des réseaux sociaux en ratant totalement son retour sur la terre ferme, se retrouvant en quelques secondes la tête dans le sol et les pattes en l'air.

Les images ont été capturées à Taiaroa Head, au sud du pays, grâce à des caméras posées pour observer la période de reproduction des volatiles. Les spécialistes ont été surpris, puisque si ces accidents arrivent souvent avec les oiseaux les plus jeunes, celui-ci semble avoir entre 11 et 12 ans. Hoani Langsbury, chargé du tourisme dans la réserve, explique au Guardian qu'il a donc eu «tout le temps nécessaire pour apprendre à se poser correctement».

Flying for the albatross is mainly effortless, landing can be a little bit harder. #RoyalCam chick had a front row seat to a ‘how not to land’ lesson.





Lucky for the somersaulting alby, recovery was quick and only the chick was watching!!https://t.co/9A481yiiom pic.twitter.com/WsPGdxsu1g

— RoyalAlbatrossCam (@RoyAlbatrossCam) March 6, 2021