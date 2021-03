Atteinte de troubles de la mémoire, elle oublie régulièrement qu'elle est en couple

Son histoire a tout du scénario de comédie romantique. Megan Jackson, une Britannique de 21 ans, souffre de problèmes de mémoire qui lui font régulièrement oublier... qu'elle est en couple.

La jeune femme, influenceuse sur TikTok, a été diagnostiquée d'une maladie cérébrale à l'âge de 17 ans. Atteinte de trouble neurologique fonctionnel, son quotidien est fait de paralysies temporaires, de convulsions, et de pertes de mémoire.

Elle raconte d'ailleurs ses petites mésaventures chaque jour à ses quelques 400.000 abonnés sur le réseau social.

Heureusement, pour affronter ces épreuves quotidiennes, elle peut compter sur l'aide de sa petite-amie, Tara. Celle-ci tient un journal pour entretenir sa mémoire et lui remémorer les endroits où elles sont allées ensemble, les activités qu'elles ont partagées, ou tout simplement pour lui rappeler... son existence.

«Nous ne sommes ensemble que depuis quelques mois et nous en avons trop souffert. [...] Je l'ai oubliée au moins quatre fois», a déclaré Megan au journal britannique Mirror.

Après une crise de convulsions, la jeune femme se retrouve généralement confuse, et elle s'est demandé plus d'une fois qui était celle qui se trouvait à ses côtés. «Je me dis "Qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis même pas lesbienne"», explique-t-elle, mi-amusée, mi-terrifiée.

Car si ce genre de scène peut s'avérer drôle au cinéma, cela lui pourrit la vie au quotidien. Dans sa relation amoureuse, mais également dans le monde du travail, puisqu'il lui est impossible de garder un emploi sur le long terme.

Pour tenter de soigner ses troubles, Megan a ouvert une cagnotte en ligne afin de récolter des dons qui pourraient lui permettre de consulter des spécialistes. Et faire en sorte que tout cela ne soit plus qu'un lointain souvenir...