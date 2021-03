Arnold Schwarzenegger désigné «homme parfait pour lutter contre les extraterrestres»

Le monde entier fait face actuellement à une pandémie. Mais en cas d’invasion d’extraterrestres, Arnold Schwarzenegger, inoubliable «Terminator», serait, selon une étude britannique, l’homme le mieux placé pour protéger la Terre.

Celui qui s’est illustré dans des films d’action comme «Conan le Barbare», «Commando» ou encore «Dommage collatéral», a remporté les suffrages, selon le site TMZ. Avec sa carrure imposante et sa mâchoire d’acier, l’ancien gouverneur de Californie qui a par ailleurs été sacré Mister Univers, s’est classé en tête du classement des vingt personnalités les plus qualifiées pour lutter contre les aliens.

Suite à l’annonce des résultats de ce sondage, Arnold Schwarzenegger a répondu avec humour sur Twitter. «Je tiens à remercier les gens de m’avoir fait confiance. Je suis prêt à servir», a déclaré l'acteur.

I want to thank the people for putting their faith in me. I am ready to serve. https://t.co/RiBtNmWtVi — Arnold (@Schwarzenegger) March 18, 2021

Autre candidat au titre de sauveur de l’humanité : l’acteur Will Smith qui arrive en deuxième position. Par le passé, l’interprète de «Men in Black» a déjà prouvé qu’il pouvait combattre les extraterrestres avec classe, costume et lunettes de soleil à l’appui.

Bruce Willis, Tom Cruise et Donald Trump parmi les favoris

Parmi les personnalités jugées compétentes, on retrouve également le naturaliste et écrivain scientifique David Attenborough, ainsi que les acteurs hollywoodiens Bruce Willis, Tom Cruise et Harrison Ford. L’ancien président des Etats-Unis Donald Trump arrive quant à lui à la huitième place, alors que son successeur Joe Biden doit se contenter de la 20e position.

Les femmes ne sont pas en reste. Les 2.000 personnes interrogées lors de ce sondage ont en effet cité Sigourney Weaver, star d’«Alien», et Gillian Anderson, connue pour son rôle notamment dans la série «X-Files».