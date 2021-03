Une île écossaise mise aux enchères pour le prix d'une chambre de bonne à Paris

Mise à prix 80.000 livres sterling soit environ 93.000 euros, une splendide île privée d'Ecosse, sera vendue aux enchères le 26 mars 2021.

Dénommée Deer Island, Eilean an Feidh en gaélique, cette charmante île localisée sur la côte ouest écossaise est proposée à la vente par la célèbre maison de vente aux enchères britannique spécialisée en biens immobiliers, Future Property Auctions.

Située dans les Highlands écossais, elle est nichée dans le magnifique et tranquille loch Moidart. Future Property Auctions l'a décrit comme «une chance unique d'être propriétaire d'un lieu dont on peut profiter en toute quiétude, sans être dérangé par le moindre intrus». En effet, Glenfinnan, le plus proche village se trouve à environ 50 km de l'île.

© Future Auctions Ltd

Deer Island s'étend sur 11 acres soit 4,45 hectares ou l'équivalent de 44.515,4 m2. Appartenant à la même famille depuis 500 ans, elle est cependant inhabitée. Les ruines du château de Tioram datant du XIIIe siècle constituent la seule trace visible de la présence humaine à proximité de l'île. Sur la photo ci-dessous, on voit au premier plan, les vestiges de la forteresse médiévale et Deer Island dont seulement une petite partie est visible au milieu du loch, à l'arrière plan, en haut à droite de l'image.

© Future Auctions Ltd

Rocailleuse et entièrement boisée, Deer Island est un espace naturel et préservé. «Elle n'est qu'un énorme rocher recouvert d'arbres pour le moment. Il n'y a rien de construit dessus et aucune autorisation pour y bâtir quoi que ce soit. Il n'y a rien du tout, elle est complètement inhabitée depuis 500 ans.», a déclaré Stephen McCluskey, gestionnaire immobilier en charge de la vente, à CNN. Il ajoute que «la vente aux enchères en ligne aura lieu le 26 mars et que celle-ci a déjà suscité l'intérêt de plusieurs personnes dont une qui souhaiterait y installer une base pour des activités de kayak ou encore une autre qui voudrait y faire mouiller son yacht. L'acheteur final devra effectuer toutes les demandes d'autorisations, s'il souhaite aménager l'île».

© Future Auctions Ltd

Selon CNN, l'heureux acquéreur de ce havre de paix, aura pour voisin le plus proche, la propriétaire de l'île d'Eilean Shona, Vanessa Branson, sœur du milliardaire britannique Richard Branson.

Mais le véritable voisinage du futur propriétaire de Deer Island sera la nature elle-même et les représentants de la faune sauvage qui peuplent cet espace naturel, à savoir des écureuils roux, des phoques et parfois des dauphins.

l'île privée est devenue un bien prisé et très recherché avec la crise sanitaire

La pandémie de coronavirus avec ses mesures de confinement et de couvre-feu a amené de nombreuses personnes à revoir leur choix de vie et de nombreux citadins qui vivent parfois dans des logements exigus, cherchent désormais à déménager à la campagne afin de trouver plus d'espace et être plus proche de la nature. Cette offre de vente d'une île privée située assez loin de l'Hexagone, avec un prix de départ équivalent à l'achat d'une chambre de bonne de moins de 10 m2 sous les toits parisiens, ne peut que nous interpeller et pour certains nous faire rêver un instant d'en être le propriétaire.

Des opérateurs ainsi que des experts du secteur du tourisme ont déclaré à CNN que l'année dernière, depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, ils avaient constaté une augmentation du nombre d'acheteurs et de locataires potentiels cherchant à s'établir sur une île privée. On peut citer par exemple, l'acquisition en juillet 2020 par un acheteur anonyme de Horse Island, une île irlandaise, pour 6 millions de dollars.

En 2021, la tendance se confirme. Coïncidence du calendrier, le 26 mars prochain, le jour même de la vente de Deer Island par Future Property Auctions, une autre île sera également mise aux enchères. Proposée à la vente par Concierge Auctions, il s'agit de la plus grande île privée des Bahamas, Little Ragged Island connue aussi sous le nom de St. Andrew's. La mise à prix de ce paradis tropical d'une superficie de 8 hectares, a été fixée à 19,5 millions de dollars soit environ 16,4 millions d'euros.