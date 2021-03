Cette île paradisiaque aux Bahamas sera vendue demain aux enchères (vidéo)

Un petit coin de paradis à vendre. Little Ragged Island, connue aussi sous le nom de St Andrew's, est la plus grande île privée mise aux enchères des Caraïbes.

Plus vaste île privée des Bahamas actuellement en vente chez Concierge Auctions, ce bien exceptionnel est estimé à 19,5 millions de dollars, soit environ 16,4 millions d'euros.

La vente aux enchères s'ouvrira ce 26 mars 2021 à 21h00, heure française. Les plus fortunés disposent donc encore d'un court délai pour préparer leur offre. Même si l'estimation de la valeur de Little Ragged Island est de 19,5 millions de dollars, il n'y a pas de prix de réserve exigé par le vendeur. C'est à dire que l'enchère la plus haute remportera la vente quelle que soit le montant de celle-ci. Seule condition requise pour participer à la vente, il faudra verser un acompte de 100.000 dollars, soit un peu plus de 83.000 euros.

© Concierge Auctions LLC

Little Ragged Island s'étend sur une superficie de 730 acres, soit environ 3 km2. Située le plus au sud de l'archipel bahaméen, elle émerge à 12 m au-dessus du niveau de la mer, parée de ses plus beaux atours.

© Concierge Auctions LLC

Baignée d'eaux limpides couleur turquoise, bordée de kilomètres de plages de sable blanc immaculé et parsemée de collines boisées et d'étangs d'eau douce, cette merveille de la nature est d'une beauté à couper le souffle.

© Concierge Auctions LLC

Véritable havre de paix, cette île constitue un endroit de rêve pour les amateurs de plongée en apnée et les passionnés d'activités nautiques comme la voile. Mais Little Ragged Island est également le paradis des pêcheurs. Mérous, barracudas, vivaneaux, thons nagent en abondance dans ses eaux chaudes ou se cachent dans ses magnifiques récifs coralliens. De plus, depuis certaines de ses plages, il est possible d'observer des flamants roses évoluant dans des eaux peu profondes au large.

© Concierge Auctions LLC

Sauvage, elle n’est pas pour autant isolée du reste du monde puisqu’en seulement dix minutes de navigation par bateau, on peut rejoindre Ragged Island, l’île voisine qui abrite l’unique et petit village portuaire de Duncan Town, mais aussi une piste d’atterrissage réservée aux avions privés. De plus, Little Ragged Island possède un accès en eau profonde sur sa côte orientale qui permet le mouillage de grands navires ou de yachts.

© Concierge Auctions LLC

«L'opportunité d'une vie vous attend avec cette magnifique île des Bahamas», déclare sur son site internet Concierge Auctions, la société de vente aux enchères de biens immobiliers de luxe chargée de la vente. Elle détaille toutes les possibilités offertes par cet espace sauvage et vierge de toute construction à l'exception de quelques murs de pierres, utilisés autrefois pour les pâturages du bétail.

«Une page blanche parfaite (...) sur laquelle imaginer et dessiner votre projet de rêve : un pittoresque village résidentiel privé bénéficiant de plages exclusives ou un charmant hôtel doté d'un parcours de golf complet», ajoute Concierge Auctions, dans son annonce.