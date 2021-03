Un cerf coiffé d'une guirlande de Noël surprend les internautes

Un cervidé enguirlandé. Prise en Italie, cette photo stupéfiante d'un cerf orné d'une décoration de Noël a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Au petit matin du 21 mars 2021, le photographe italien Mario Barito a immortalisé l'animal sauvage âgé de 5 à 6 ans, en bordure d'une forêt près de Cortina, en Vénétie, région située au nord-est de la péninsule.

Tout indique que le cerf s'est un peu trop approché d'un sapin de Noël, peut-être dans l'intention de frotter ses bois sur le tronc du résineux ou bien parce qu'il a été attiré par les lumières colorées de cette guirlande festive. Puis au moment de partir, il a emporté avec lui, la décoration illuminée qui s'est prise dans sa ramure. Une autre hypothèse pourrait être que la guirlande lumineuse a été jetée en pleine nature pour s'en débarrasser, ce qui a pu éveiller la curiosité du cervidé qui passait par là. Quoiqu'il en soit, une chose est sûre, c'est que toutes les tentatives de ce cervidé pour s'en défaire, se sont soldées par un échec.

le «cerf de noêl» : Une véritable star locale

Habitué à photographier la faune sauvage depuis des années, Mario Barito n'a eu aucune difficulté à réaliser ce portrait atypique du «roi de la forêt». «Il n'est pas difficile de voir le cerf de Noël. Il est avec cette couronne depuis longtemps. Quand je me suis approché pour le prendre en photo, il n'a même pas bougé : maintenant ils (les cerfs) sont habitués aux gens, en hiver, ils restent près des maisons où ils trouvent de la nourriture», explique-t-il au Corriere delle Alpi, quotidien régional de Vénétie, basé à Belluno. Il a réalisé de nombreux clichés de ce spécimen qui vit dans une harde de la région de Codivilla. Photographié également par de nombreux habitants de cette région, ce cerf est devenu une vraie star locale.

I fili strappati da un albero di Natale. L’esemplare vive in branco in zona Codivilla a Cortina ed è una star per i fotografi Publiée par Corriere delle Alpi sur Mercredi 24 mars 2021

Partagée ensuite sur les réseaux sociaux par le photographe animalier, l'image du «cerf de Noël» a été largement commentée comme l'a rapporté le quotidien transalpin La Repubblica, le 24 mars 2021. En regardant cette belle et surprenante image, les internautes ont eu des réactions très différentes. Certains l'ont appréciée, la trouvant amusante et drôle tandis que d'autres se sont plutôt inquiétés pour l'animal et n'y ont vu qu'un nouvel exemple de la difficile cohabitation entre l'homme et la nature.

Cependant, cette apparence de «sapin de Noël revisité» n'est que provisoire et inoffensive pour ce cerf. «Rien de grave, dans cette période où les cerfs perdent leur bois. Peut-être que quelqu'un trouvera ses bois ornés d'une guirlande lumineuse et décidera l'année prochaine d'en faire une décoration de Noël», indique Franco De Bon, expert de la faune sauvage auprès de la police régionale, au Corriere delle Alpi. En mars, la mue commence pour les animaux les plus âgés et se poursuit jusqu'en mai pour les plus jeunes. Cette décoration enchevêtrée dans sa ramure ne représente donc aucun danger pour ce cervidé.

Un cas qui n'est pas exceptionnel

Il n'est pas rare dans la région qu'un cerf sauvage se retrouve coiffé ou prisonnier d'objets appartenant au monde des humains. Deux exemples récents sont relatés par Le Corriere delle Alpi. Ayant eu lieu en octobre 2019 à seulement quelques jours d'intervalle, le premier concerne un mâle adulte pesant 150 kg qui avait fait irruption dans le centre-ville de Cortina et s'était réfugié dans un magasin d'habillement où il avait été photographié avec des vêtements suspendus à ses bois. Après avoir été endormi et capturé par la police, il s'était réveillé dans un pré à l'extérieur de la ville, sous la surveillance bienveillante des forces de l'ordre. Le deuxième cas est celui aussi d'un cerf adulte mâle de même gabarit, mais celui-ci avait vu ses bois se retrouver emmêlés dans le filet d'un des deux buts du terrain de football d'Alverà, un village tout proche de Cortina. Après avoir été mis sous sédatif, il avait pu être dégagé sans danger de ce piège et relâché dans la forêt, une fois réveillé.