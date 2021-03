Une attestation en normand pour les habitants de l'Eure et de la Seine-Maritime

Désormais, les habitants de l'Eure et de Seine-Maritime (région Normandie) pourront télécharger une «acertainement dérogatouère pouor se déhalaer».

Autrement dit : une attestation de déplacement en langue normande (téléchargeable ici). Cette idée est l'initiative de la Fédération des Associations pour la Langue Normande. «Parce que la crise sanitaire ne doit pas nous faire oublier la culture et l'histoire de notre territoire», a-t-elle expliqué.

Avis aux Normands de @seinemaritime et de l' @EureenNormandie : vous pouvez désormais télécharger votre #attestation de déplacement en normand!



Merci à l'association @LangueNormande qui met un peu d'humour dans nos vies confinées !

Les Eurois et les Seinomarins pourront donc utiliser ce document légal pour justifier «desport seu et lâonage» (une «activité physique et promenade»), des «acataer» («achats») ou encore un déplacement lié à la «men ouvrage, apprenre, montrage, pouor aindyi» («activité professionnelle, enseignement et formation, mission d'intérêt général»).

Ces deux départements font en effet partie des 19 concernés par les nouvelles restrictions sanitaires. Ils ne sont pas autorisés à se déplacer dans d'autres régions et doivent remplir des attestations pour sortir.

Le normand «en danger»

Grâce à leur attestion, la Fédération des Associations pour la Langue Normande espère redonner un peu de visibilité au normand, considéré comme «sérieusement en danger» par l'UNESCO.

Le normand est aujourd'hui parlé par 30.000 Français. Il a eu une influence linguistique considérable, en particulier en Angleterre, dont il a été la langue officielle de la cour jusqu'au milieu du XIVème siècle. Les mots anglais «cat» («chat»), «garden» («jardin») et même «fork» («fourchette») sont par exemple hérités du normand.