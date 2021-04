La société «Le matelas niçois» s'inquiète du sommeil du couple présidentiel

«Le matelas niçois», entreprise qui conçoit et fabrique des lits 100% «made in France» propose au Président de la République et à son épouse de leur offrir l’un d’eux «pour finir le mandat».

Le chef de l’État et sa femme assis sur un lit, avec le Palais de l’Élysée en arrière-plan. Depuis quelques jours, le photomontage amuse les internautes sur Instagram, Twitter et les autres réseaux sociaux. «Cette offre est totalement bienveillante, explique Ségolène Ressort, la responsable marketing de la toute jeune entreprise "Le Matelas niçois" qui emploie quatre salariés, à l'est de la capitale azuréenne. Avec toutes les décisions importantes et parfois impopulaires qu’Emmanuel Macron doit prendre, il a besoin d’un sommeil de qualité». En moyenne, un Français passe entre 25 et 27 ans de sa vie à dormir.

«les entreprises françaises peuvent être innovantes et compétitives»

Cette démarche est aussi destinée à attirer l’attention du président de la République et du grand public sur cette entreprise Tricolore née il y a tout juste un an. «Tous nos fournisseurs sont français et nos matelas sont fabriqués dans notre atelier du chemin de la Lauvette, insiste Ségolène Ressort. Notre mousse vient de Troyes, nos étiquettes sont imprimées à Saint-Etienne, nos fermetures éclairs viennent de Roubaix et nos emballages sont produits à Clermont-Ferrand. Et au final, nos produits ne sont pas plus chers que leurs concurrents fabriqués à l’étranger. C’est la preuve que les entreprises françaises peuvent être innovantes et compétitives».

L'entreprise envisage désormais d'offrir un matelas au ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance Bruno Le Maire qui promeut le «made in France» et la relocalisation.